Le directeur commercial de Kardashians assassiné « sadiquement », DA accuse son petit ami

— La famille Kardashian/Jenner a publié une déclaration disant… « Angela était vraiment la meilleure. Elle se souciait de chacun d’entre nous et a fait arriver des choses impossibles. Elle nous manquera beaucoup et nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et vos proches pendant cette période des plus difficiles. »

— Nous avons appris que l’arme du crime était un couteau, et le procureur affirme que le petit ami d’Angie l’a assassinée « avec l’intention de causer une douleur et des souffrances cruelles et extrêmes à des fins de vengeance, d’extorsion, de persuasion et dans un but sadique ».

Le directeur commercial de Kim Kardashian a été assassiné et le petit ami du directeur a été inculpé du crime.

Angie Kukawski a représenté un tas de célébrités, y compris Kim. Selon le LAPD, Angie avait été portée disparue et le 23 décembre, la police s’est rendue à une adresse à Simi Valley où elle a trouvé son corps à l’intérieur d’un véhicule.

Son petit ami, 49 ans Jason Barker, a été arrêtée et accusée de son meurtre.

La police affirme que Barker a tué Angie chez elle à Sherman Oaks, a mis son corps dans la voiture et l’a conduit à Simi.

Angie a travaillé pour un certain nombre d’autres célébrités, y compris Nicki Minaj et Kanye. Elle a également travaillé pour la succession de Tupac.

Membre de son cabinet, Todd Bozick, a déclaré à Variety : « Nous sommes attristés et navrés par la perte de notre collègue, Angie Kukawski. Angie était une personne gentille et merveilleuse, et elle manquera beaucoup à tous ceux qui la connaissaient. Nos plus sincères condoléances vont à toute la famille et aux amis d’Angie.

Angie avait 55 ans. RIP

