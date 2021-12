Le directeur commercial de longue date d’Amazon rejoint REI en tant que premier directeur commercial

Cameron James. (Photo LinkedIn)

REI Co-op a annoncé mercredi l’embauche du vétéran d’Amazon, Cameron Janes, en tant que nouveau vice-président senior, directeur commercial.

Janes a déjà passé plus de 14 ans chez Amazon, plus récemment en tant que vice-présidente travaillant dans les magasins de détail physiques de l’entreprise. Il est parti le mois dernier.

Janes, un cycliste de compétition et fils d’un ancien garde-parc, occupera un poste de direction nouvellement créé chez REI, un géant de la vente au détail basé à Seattle, dans l’industrie du plein air. Il commence le 3 janvier.

« Je considère qu’il s’agit d’une opportunité incroyable, mais aussi d’une grande responsabilité d’aider à développer et à faire progresser une organisation qui se concentre sur l’accessibilité du plein air à tous », a déclaré Janes dans un communiqué.

Dans un article sur LinkedIn annonçant son départ d’Amazon, Janes a déclaré que sa prochaine étape serait « de voir si je peux prendre tout ce que j’ai appris sur Amazon et l’appliquer efficacement dans un autre contexte et une autre culture ».

Janes travaillait sur les activités physiques de l’entreprise à divers titres depuis 2015, date à laquelle Amazon a ouvert sa première librairie physique à Seattle’s University Village. Depuis lors, la société a lancé une variété de concepts de vente au détail physique, notamment ses magasins Amazon Go, Amazon 4 étoiles et Amazon Fresh.

REI a déclaré un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars en 2020, contre 3,1 milliards de dollars en 2019. La société compte plus de 20 millions de membres et 174 sites dans tout le pays. Ses plateformes numériques incluent REI.com, REI Outlet et l’application de magasinage REI.

REI a également annoncé aujourd’hui la promotion de Kelley Hall au poste de vice-président exécutif, directeur financier, et la promotion de Vivienne Long au poste de vice-président senior, directeur marketing.