Le directeur créatif de Dragon Age, Matt Goldman, a quitté BioWare

Image : L’Âge du Dragon

Matt Goldman, le directeur créatif principal de la série Dragon Age, y compris la série Dragon Age 4 en développement depuis longtemps, a quitté l’entreprise après « s’être mutuellement [agreeing] se séparer ».

Son départ a été annoncé plus tôt dans la journée dans un e-mail envoyé au personnel par le directeur général du studio BioWare, Gary McKay :

Image : Matt Goldman

Un représentant d’Electronic Arts a déclaré à Kotaku : « Matt Goldman ne travaille plus chez BioWare. Il laisse le prochain jeu Dragon Age entre d’excellentes mains, avec l’équipe ici au studio qui poursuivra notre vision du jeu.

Goldman a rejoint BioWare pour la première fois en 1998, et a travaillé comme artiste sur tout, de Baldur’s Gate à Jade Empire en passant par les premiers jeux Dragon Age. Après un bref passage chez Ensemble, où il a travaillé sur Halo Wars, en 2017, il a pris le poste de directeur créatif principal sur Dragon Age 4 après que les premiers travaux sur la suite aient été abandonnés et que la direction du jeu ait été redémarrée.

Dans un message posté aux fans après la première diffusion d’une courte bande-annonce de Dragon Age 4 en 2018, Goldman avait déclaré :

Faire des joueurs des héros de leurs propres histoires a été ma quête de la vie réelle depuis Baldur’s Gate.

Au fil des années, j’ai relevé de plus en plus de défis : construire de vastes mondes vivants, concevoir des combats amusants en groupe et illustrer des histoires fantastiques. Maintenant, je suis honoré et ravi de poursuivre le riche héritage de BioWare de compagnons colorés, de romance et de choix épiques dans ma franchise fantastique préférée.

Nous avons réuni notre équipe la plus solide à ce jour et nous nous aventurons dans la quête la plus épique de tous les temps !