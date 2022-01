Le directeur créatif de Rainbow Six Siege quitte son poste

Leroy Athanassoff a quitté son poste de directeur créatif de Rainbow Six Siege.

Le changement a été annoncé dans un article sur le blog d’Ubisoft, dans lequel il a déclaré qu’il prenait cette décision pour des raisons personnelles et qu’il poursuivrait « d’autres opportunités » chez le géant français de l’édition.

Il est remplacé par Alexander Karpazis, qui travaille chez Ubisoft Montréal depuis près de dix ans et demi. Avant d’être promu directeur de création, il était directeur artistique.

« Ce n’est pas une décision que je prends à la légère – j’aime ce jeu et cette communauté, et je suis tellement fier de tout ce que notre équipe a accompli ensemble au cours des deux dernières années – mais je suis convaincu que c’est la bonne, et l’équipe m’a apporté tout son soutien », a écrit Athanassoff.

« Ne vous inquiétez pas, je n’irai pas trop loin et j’ai le sentiment que mon parcours avec ce jeu incroyable est loin d’être terminé. »

Karpazis a ajouté : « Je suis vraiment reconnaissant pour le mentorat de Leroy au fil des ans. Il m’a appris à quoi ressemblent un leadership, une créativité et une passion exemplaires dans le poste de directeur créatif. Le travail acharné de Leroy sera visible dans les saisons à venir alors que l’équipe et moi préparez-vous pour l’une des années les plus ambitieuses de l’histoire de Siege. Je suis extrêmement touché par la confiance de l’équipe en moi, et j’espère également gagner la confiance de la communauté dans mon nouveau rôle.

Athanassoff a été promu directeur créatif fin 2019 après le départ du directeur créatif Xavier Marquis et du directeur de la marque Alexandre Remy.

Avis de non-responsabilité : Alex Calvin est un pigiste qui a travaillé sur des projets avec Ubisoft

