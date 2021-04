Le directeur d’Apple, Eddy Cue, rejoint le conseil d’administration de la plate-forme NFT lancée par Tom Brady

Profitant de la montée en flèche de l’intérêt de la crypto-monnaie que nous avons vu cette année, le quart-arrière vedette de la NFL, Tom Brady, envisage de lancer une plate-forme NFT. Et bien qu’Apple ne soit pas directement impliqué, Eddy Cue saute le tableau en tant que conseiller pour la nouvelle entreprise.

Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs basés sur la crypto-monnaie qui ont frappé le grand public cette année. Les NFT peuvent être liés à des éléments numériques ou physiques avec des exemples allant des œuvres d’art, des images et des vidéos, des souvenirs sportifs et à peu près tout ce que les créateurs peuvent imaginer. Bien que des doublons de tous ces articles – en particulier les articles numériques – puissent souvent être facilement obtenus, l’idée est que l’authenticité de la propriété est préservée grâce à la blockchain pour ceux qui se soucient de la collection et de la rareté. Un autre aspect important des NFT est que le créateur est payé chaque fois qu’un actif est vendu.

Le coéquipier de Tom Brady, Rob Gronkowski, a lancé sa propre collection de NFT le mois dernier, gagnant près de 2 millions de dollars en ventes initiales. Et les ambitions de Brady sont encore plus grandes avec des plans pour lancer toute une plate-forme NFT appelée «Autograph» (via Decrypt).

Brady et Richard Rosenblatt, l’ancien PDG de la société mère Myspace Intermix Media, seront les coprésidents d’Autograph, tandis que le PDG sera le fils de Rosenblatt, Dillon, âgé de 23 ans.

Bien qu’Apple ne soit pas encore directement impliqué dans la crypto-monnaie ou spécifiquement les NFT, il est intéressant de noter que le SVP d’Apple des logiciels et services Internet, Eddy Cue a rejoint en tant que conseiller avec d’autres dirigeants de DraftKings, Spotify, et plus encore.

Autograph a également chargé une équipe de poids lourds de la technologie et du sport en tant que membres du conseil d’administration ou conseillers, y compris: Apple SVP Eddy Cue; Les cofondateurs de DraftKings, Jason Robins, Matt Kalish et Paul Liberman; Spotify CCO Dawn Ostroff; Jon Feltheimer, PDG de Lionsgate; Steven Galanis, PDG de Cameo; et Peter Guber, propriétaire partiel des Golden State Warriors.

Le PDG de DraftKings, Jason Robins, a partagé son optimisme quant à l’entreprise avec Decrypt:

«Je pense qu’il s’agit d’une entreprise intelligente et stratégique dans un secteur qui a connu une explosion d’intérêt au cours de l’année dernière», a déclaré Robins, PDG de DraftKings, par e-mail à Decrypt. «J’ai hâte de soutenir Tom et Rich lors du lancement d’Autograph.»

h / t MyHealthyApple

Image du haut via USA Today

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: