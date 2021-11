Le directeur d’Arsenal, Josh Kroenke, envoie un message à Daniel Ek pour le rachat dans une rare interview et souligne l’objectif ambitieux du titre de Premier League

Josh Kroenke a envoyé un message à Daniel Ek et a insisté sur le fait qu’Arsenal n’était pas à vendre.

Le cofondateur de Spotify a fait une offre de 1,8 milliard de livres sterling pour acheter le club l’été dernier et avait même recruté le soutien des légendes du club Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp.

Sports aériens

Josh Kroenke a insisté sur le fait qu’Arsenal n’était pas à vendre

La propriété du club par Kroenke a été très décriée par la base de fans qui a appelé Stan et son fils directeur Josh à vendre à la suite du fiasco de la Super League européenne.

Josh Kroenke a accordé une rare interview à Sky Sports et a tenté de mettre un terme aux pourparlers de prise de contrôle.

« Nous recevons des offres pour le club tout le temps, de la part de nombreuses parties différentes à travers le monde et cela témoigne de la force d’Arsenal », a-t-il déclaré.

« C’est une merveilleuse institution, Arsenal Football Club est une marque mondiale et ma seule réponse à quoi que ce soit est que le club n’est pas à vendre, nous ne faisons que commencer.

getty

Le milliardaire suédois Ek a tenu à racheter Arsenal aux Kronekes

« Nous ne possédons vraiment le club que depuis 2018. Nous avons un jeune manager, nous avons une jeune équipe et nous traçons notre chemin vers l’avenir.

« Aux États-Unis, nous avons un certain modèle [used at other organisations run by Kroenke Sports & Entertainment] et nous mettons cela en œuvre ici, et nous avons au cours des trois dernières années, c’est-à-dire que de jeunes joueurs, des joueurs talentueux avec la bonne mentalité, les laissent grandir ensemble tout en continuant à saupoudrer de talent dans toute l’équipe.

« Finalement, cela devient quelque chose de très spécial. Le pouvoir de la continuité dans les coulisses et des personnes travaillant ensemble et tirant dans la même direction est un aspect sous-estimé du sport professionnel.

« Avec le pouvoir de la continuité et permettant à ce groupe de grandir ensemble, des temps spéciaux sont à venir pour ce club. »

Les Gunners n’ont pas terminé parmi les quatre premiers depuis la saison 2015/16, alors qu’ils ont terminé huitième lors de campagnes consécutives.

GETTY

Les choses se sont améliorées lors des derniers matchs pour Arsenal

Les choses s’améliorent sous Mikel Arteta en ce moment, le club étant invaincu lors de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, ayant perdu ses trois premiers matches de Premier League.

Kroenke a souligné les ambitions du club et pense qu’ils sont désormais de retour sur la bonne voie sous Arteta.

« Je gagne en confiance de jour en jour, mais il y a beaucoup de travail à faire », a-t-il déclaré.

« Même si nous commençons à montrer des signes de progrès, si vous ne continuez pas à avancer, vous stagnerez. C’est l’une de nos grandes priorités en ce moment : quelles sont nos prochaines étapes ?

« Est-ce que nous nous sentons bien là où nous sommes ? Nous nous sentons mieux là où nous sommes, nous ne nous sentons pas bien. Nos fans méritent encore plus.

.

Les fans d’Arsenal ont protesté contre les Kroenkes plus tôt cette année

«Nous devons revenir dans le top quatre, nous devons commencer à nous qualifier régulièrement pour la Ligue des champions, et avec cette qualification en Ligue des champions, il y a un niveau différent de recrutement de joueurs. Les meilleurs joueurs veulent jouer dans la meilleure ligue du monde, qui est la Ligue des champions, en dehors de la Premier League.

« Lorsque vous commencez à concourir régulièrement pour le trophée de la Premier League, vous êtes à peu près en compétition pour le reste des trophées du sport, notre objectif est donc de gagner la Premier League.

« Une fois que nous sommes dans la conversation pour la Premier League, je pense que c’est à ce moment-là que des choses intéressantes vont vraiment commencer à se produire ailleurs également. »