Le directeur d’Aston Villa, Steven Gerrard, admet que le statut de vaccination des cibles de transfert pourrait affecter les activités de transfert potentielles de janvier

Le manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, a averti que les joueurs verraient leur statut vaccinal soigneusement vérifié avant de signer pour le club.

Le patron de Villans cherche à faire des ajouts dans la fenêtre de transfert de janvier, mais les joueurs seront scrutés de près avant que des accords ne soient conclus.

Gerrard a déclaré qu’il n’y avait « pas réfléchi », mais a déclaré que le club examinerait le statut vaccinal des joueurs

Les cas de COVID augmentent dans toute la Premier League, de nombreux matchs étant annulés en raison d’épidémies au sein des clubs.

Aston Villa fait partie de ces équipes qui luttent actuellement contre le virus dans leur camp et cela fait suite à l’annonce du report du match de Manchester United contre Brentford.

Alors que Gerrard a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup réfléchi à la possibilité de recruter des joueurs qui ont subi un double coup, il a déclaré que ce serait un facteur.

« Nous sommes très minutieux et détaillés dans notre processus de recrutement », a déclaré l’ancien capitaine de Liverpool.

Gerrard a également reçu deux doses du vaccin et devrait recevoir son rappel

« J’ai été vraiment impressionné par Johan [Lange, the sporting director] et les gars autour de lui dans le recrutement et le dépistage en termes de détails et de travail que j’ai vu jusqu’à présent.

« On regarde tout. Donc je suis sûr que ça va arriver.

«Mais nous prendrons évidemment des décisions au fur et à mesure que nous déciderons qu’une certaine personne est celle qui pourrait entrer et nous rendre meilleurs.

« Nous allons le traverser avec un peigne à dents fines. Mais je ne pense pas qu’il soit juste de ma part de dire si je le ferais ou non dans cette situation. Mais cela entrerait certainement dans les conversations en arrière-plan.