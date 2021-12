Le directeur de Bristol Myers Squibb sur la croissance de l’entreprise à Seattle et la lutte contre le cancer grâce aux cellules immunitaires

BMS a hérité du siège social de Juno dans le quartier South Lake Union de Seattle. (Photo BMS)

Le géant pharmaceutique Bristol Myers Squibb se développe tranquillement dans la région de Seattle.

Depuis l’acquisition de Celgene et de ses opérations à Seattle il y a deux ans, BMS compte désormais plus de 1 240 employés dans la région, des centaines de plus qu’à l’annonce de l’accord.

BMS apporte une grande influence pharmaceutique et une partie de son budget annuel de R&D de 9,2 milliards de dollars à l’écosystème biotechnologique prospère de Seattle, où les sociétés pharmaceutiques mondiales sont aussi rares que bigfoot depuis qu’Amgen a fermé son hub de Seattle il y a cinq ans.

Seul Seagen, basé à Bothell, dans l’état de Washington, et comptant plus de 2 500 employés dans le monde, peut dépasser BMS en termes de taille parmi les sociétés biopharmaceutiques de la région de Seattle. BMS a plus de 150 postes ouverts dans la région, se bousculant avec Sana Biotechnology, Umoja Biopharma et d’autres sociétés de biotechnologie de thérapie cellulaire et génique pour les travailleurs.

L’avant-poste de BMS dans la région de Seattle, consacré à la thérapie cellulaire et à l’immuno-oncologie, est l’un des quelque douzaines de centres de R&D de BMS dans le monde. Ses scientifiques développent de nouvelles façons d’attaquer les tumeurs en exploitant les cellules du système immunitaire et ils améliorent deux thérapies cellulaires « CAR T » approuvées pour certains cancers du sang, Breyanzi et Abecma.

Breyanzi est issu de la recherche de Juno Therapeutics, la société phare de biotechnologie en thérapie cellulaire de Seattle, que Celgene a acquise en 2018 dans le cadre d’un accord de plusieurs milliards de dollars. BMS poursuit les partenariats que Juno a forgés avec Fred Hutch et le Seattle Children’s Research Institute lorsque Juno est sorti de ces institutions, et il construit de nouvelles collaborations biotechnologiques pour développer la prochaine génération de thérapies.

Teresa Foy, vice-présidente principale de BMS pour l’immuno-oncologie et la thérapie cellulaire. (Photo BMS)

Teresa Foy, qui dirigeait auparavant les opérations de Celgene à Seattle, a gravi les échelons en tant que cadre dans deux petites startups biotechnologiques de Seattle, VLST Corp et Oncofactor.

« Notre présence ici est forte », a déclaré Foy à . dans une interview. « Nous embauchons et nous grandissons.

L’empreinte de BMS dans la région comprend une installation de R&D de 266 000 pieds carrés à Seattle construite par Juno et une installation de fabrication à Bothell, où la société fabrique Breyanzi.

L’opération de Seattle supervise les essais cliniques de Breyanzi et d’autres thérapies cellulaires. BMS, par exemple, vise à élargir le groupe de patients éligibles pour Breyanzi, qui est actuellement approuvé pour les adultes atteints de certains types de lymphome qui ont rechuté ou ne répondent pas après deux thérapies de première ligne. BMS a récemment publié des données à l’appui de l’extension de la thérapie aux patients à un stade plus précoce du traitement.

BMS vise à réduire le coût élevé de la fabrication des cellules CAR T, qui consiste à concevoir les propres cellules d’un patient pour attaquer sa tumeur. Une option consiste plutôt à permettre l’utilisation d’une thérapie « sur étagère », dérivée de cellules saines de donneurs.

La prochaine génération de thérapies cellulaires est également en cours de construction à Seattle. La société conçoit des cellules CAR T pour surmonter un environnement tumoral hostile et reconnaître plus d’une cible moléculaire. Ces recherches visent à contrecarrer le développement de la résistance au traitement et à étendre la thérapie aux tumeurs solides. BMS fait également progresser les cellules T « conçues par TCR » qui peuvent cibler des molécules à l’intérieur des cellules tumorales, pas seulement à la surface des cellules comme avec les cellules CAR T.

BMS regarde également au-delà des thérapies cellulaires vers les « mobilisateurs de cellules immunitaires ». Ce sont des agents qui interagissent avec les cellules immunitaires et les incitent à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses. BMS teste de tels agents dans des essais cliniques de phase 1 pour les cancers du sang et les tumeurs solides.

Nous avons discuté avec Foy de la croissance de l’entreprise et de sa vision du traitement du cancer avec le système immunitaire.

L’usine de fabrication de BMS à Bothell. (Photo BMS)

L’interview de Foy ci-dessous a été modifiée pour plus de clarté et de concision.

. : Selon vous, qu’est-ce qui a retenu BMS dans la région de Seattle ?

Teresa Foy, directrice de Bristol Myers Squibb : Avec l’acquisition, BMS a embauché le président de Celgene, Rupert Vessey, en tant que président de la recherche et du développement précoce. Ils ont vraiment aimé son modèle de recherche et BMS avait besoin d’une sorte de rafraîchissement de sa stratégie de recherche. Vessey avait aidé à construire un modèle de recherche distribué, avec différents pôles d’innovation, et chacun de ces pôles a un domaine d’intérêt différent.

Une partie de ce que BMS a reconnu dans l’acquisition était qu’il s’agissait d’un concept important à garder intact, non seulement pour Seattle, mais aussi pour les autres hubs. Ce n’était pas traditionnellement la façon dont BMS menait ses recherches. Ils étaient situés au centre du New Jersey, mais maintenant ils ont en quelque sorte adopté ce modèle. Il tire parti de différents emplacements pour l’embauche et vous permet également de puiser dans les écosystèmes des régions locales pour l’expertise académique, d’autres petites entreprises avec lesquelles s’associer, ainsi que le talent.

BMS veut maintenir l’expertise de base qui est ici et la masse critique de personnes pour développer la thérapie cellulaire. Il faut du temps pour acquérir cette expertise et cette profondeur d’expérience. Pouvoir conserver cela et grandir ici à Seattle est une véritable force pour nous.

Les laboratoires de BMS à Seattle. (Photo BMS)

Comment l’écosystème de thérapie cellulaire à Seattle renforce-t-il votre travail et les entreprises régionales en bénéficient-elles en tant que collaborateurs potentiels ?

Foy : Nous avons certainement beaucoup d’histoire universitaire ici à Seattle avec Seattle Children’s, avec Fred Hutch, et nous maintenons toujours ces relations. Le vivier de talents a été partagé dans toute la région, et c’est formidable pour l’écosystème de Seattle.

Nous avons des partenariats et des participations dans certaines entreprises locales [BMS investments include Presage Biosciences, Zymeworks, Silverback Therapeutics, and Lyell Immunopharma, which are based in the Seattle area or have operations there]. Mais nous n’avons actuellement aucune collaboration importante avec aucun [local] entreprises. Une partie de la raison est que certains de nos programmes sont compétitifs les uns avec les autres. Le cycle de la technologie et de l’innovation se poursuit et nous continuons d’avoir des discussions avec Sana, Lyell et d’autres nouvelles sociétés.

Nous avons des partenariats avec des gens dans tout le pays et partout dans le monde. Mais Seattle est une sorte de centre d’excellence pour les thérapies cellulaires. Certes, les gens à travers le pays reconnaissent qu’il y avait une base solide construite ici avec Juno qui s’est agrandie, et qui a maintenant créé un tas de nouvelles entreprises. Je pense que c’est un avantage pour nous tous car cela amène du talent ici. Il apporte de grandes discussions scientifiques et une opportunité de collaboration.

Vous travaillez dans un domaine à la pointe de la recherche sur le cancer. Qu’est-ce qui vous enthousiasme pour l’avenir ?

Foy : Je pense que les progrès seront exponentiels au cours des cinq à dix prochaines années, car il y a eu tellement d’innovations en matière de technologie et de bioinformatique, d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle, qui peuvent aider à informer toutes les données que nous recueillons auprès de nos patients. Nous pouvons apprendre tellement de choses pour contribuer à l’amélioration des premières générations de thérapies cellulaires. La technologie fait avancer les choses à ce rythme effréné.

Je suis ravi que nous puissions étendre ce que nous avons appris en hématologie, lymphome et myélome aux tumeurs solides. Et puis nous devrons également appliquer ce que nous avons appris dans le domaine de l’immuno-oncologie avec des inhibiteurs de points de contrôle [immune modulating cancer drugs like BMS’ nivolumab]. Quels mécanismes de résistance empêchent les inhibiteurs de points de contrôle d’avoir des effets plus longs ou qu’est-ce qui empêche certains patients de répondre ? Certains de ces mêmes thèmes sont valables pour les thérapies cellulaires.

Comment vos collaborations de recherche construisent-elles la prochaine génération de thérapies cellulaires ?

Foy : Nous avons un partenariat avec Arsenal Bio, qui développe des « portes logiques » pour les tumeurs solides [enabling activation of therapeutic cells only within a tumor or under other conditions]. La thérapie à l’obsidienne régule l’expression des protéines – nous ajoutons des protéines particulières à nos thérapies cellulaires que nous pouvons réguler pour les activer juste quand nous le voulons, principalement pour les tumeurs solides afin de surmonter les défis de l’environnement tumoral. Et puis nous avons un partenariat avec Immatics, qui a identifié des récepteurs de cellules T modifiés pour des cibles tumorales solides, et nous les intégrons dans nos thérapies cellulaires. Donc, il se passe beaucoup de choses avec la prochaine génération.

Nous travaillons sur quelques approches différentes pour les thérapies cellulaires standard. Approches allogéniques [therapies from donor cells] sont dans la file d’attente pour CD19 et BCMA [the targets of Breyanzi and Abecma]. Et puis de loin, nous regardons d’autres choses comme iPSC [stem-cell] thérapies dérivées. Nous n’avons pas encore de partenariat là-bas, mais nous travaillons à l’explorer.



Les domaines de recherche et les partenariats de BMS, notamment dans son centre d’immuno-oncologie et de thérapie cellulaire dans la région de Seattle. (Présentation investisseur BMS)

Pouvez-vous nous parler de vos autres efforts de recherche?

Foy : Environ 30 % de notre portefeuille est axé sur les activateurs de cellules immunitaires. Ceux-ci complètent la modalité de thérapie cellulaire. Ils ont certains avantages en ce sens qu’ils pourraient être prêts à l’emploi, peut-être donner accès à plus de patients. Mais évidemment, vous ne pouvez pas intégrer autant de choses dans ces produits biologiques que dans une thérapie cellulaire. C’est donc une sorte d’étendue pour notre portefeuille d’avoir une option avec les deux.

Quels sont les faits saillants de vos programmes cliniques ?

Foy : Cellules CD19 et BCMA CAR T [Breyanzi and Abecma] sont dans une prochaine génération de fabrication. Et ceux-ci ont essentiellement une conception similaire mais un processus de fabrication différent [that generates cells to persist longer in the body]. Nous sommes entrés dans une cellule CAR T contre une nouvelle cible, GPRC5D, pour le myélome multiple, et qui est actuellement en phase 1. Derrière cela, nous avons une cellule ROR1 CAR T – nous allons recruter des patients au début de l’année prochaine pour ce programme, et ce sera dans un premier temps dans la leucémie lymphoïde chronique, puis dans les tumeurs solides par la suite.

Les laboratoires de BMS à Seattle. (Photo BMS)

Comment cela s’est-il passé pour vous de passer de petites entreprises de biotechnologie à Celgene puis à BMS ?

Foy : J’ai grandi en tant que scientifique de laboratoire et je suis progressivement devenu un leader puis un directeur scientifique. Je me suis dit : « Je ne suis pas sûr que je vais aimer la grande entreprise », mais j’ai découvert que faire de la bonne science, c’est faire de la bonne science, que vous soyez dans une petite ou une grande entreprise. Mais pouvoir disposer des ressources nécessaires pour le faire très bien et en voir réellement les patients en bénéficier, c’était une partie énorme et gratifiante.

Un dernier mot ?

Foy : Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous lancer dans des tumeurs solides au cours des cinq à dix prochaines années et de rechercher également des moyens de rendre ces thérapies cellulaires plus abordables et prêtes à l’emploi. Je pense que c’est vraiment la prochaine génération vers laquelle les thérapies cellulaires iront.

Nous sommes également très fiers de la sensibilisation communautaire que nous avons menée et de nos efforts STEM dans l’État de Washington. Ils sont une partie vraiment importante de notre mission ici [BMS is involved in outreach programs at the Pacific Science Center and other efforts]. Notre personnel est vraiment ravi d’aider à encadrer et à éduquer la prochaine génération de jeunes scientifiques et, espérons-le, à maintenir l’écosystème de Seattle et de Washington prospère avec les scientifiques du futur.