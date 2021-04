Le directeur de Campazzo et le tripliste Porter se démarquent dans les Nuggets

En supposant que les Rockets fassent tout leur possible pour perdre leurs parties, allons-y avec la dernière. Défaite à Denver contre le Pépites, qui a su contrôler dès le début une nuit avec peu de triche et de nombreuses possibilités pour ses joueurs.

Mais ne vous y trompez pas: ceux de Houston sont et ont besoin de briller. House, Wall, Augustin et Bradley étaient absents et Wood est blessé, alors Silas a tenté une très courte rotation de sept. Olynyk, Armoni Brooks, Wilson ou Anthony Lamb doivent trouver un logement à l’avenir et veulent se démarquer même dans ce contexte, alors ils n’allaient rien donner. Ils ont serré ce qu’ils pouvaient. De l’autre côté, des rôles prolongés: Jokic n’a pas eu à forcer, Porter a commencé à marquer des points, Dozier s’est démarqué en partant et Campazzo a battu son record de passes décisives (13). Avec lui les pépites ont prévalu 129-116.

L’équipe locale a déjà pris une bonne avance en première période. Au troisième trimestre, le Fusées ils y sont arrivés en perdant de vingt-quatre points. Dans ce contexte, il est devenu facile de tenir le match à ses côtés et contre avec la victoire en fin de journée.