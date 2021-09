Le directeur de casting de James Bond se souvient de la réaction contre Daniel Craig

Après un certain nombre de retards, la sortie finale de Daniel Craig en tant que James Bond, No Time To Die, devrait sortir en octobre. La bande-annonce finale taquine que cette aventure sera le point culminant du travail de Craig en tant que Bond et, espérons-le, cela se traduira par un bon départ pour l’acteur. Alors que l’acteur préféré des fans a eu une course fantastique dans le rôle, cela n’a pas toujours été fluide, en particulier pendant les premiers jours de son casting. Et comme l’a rappelé un directeur de casting de Bond, il y a eu un contrecoup important visant le casting de Craig.