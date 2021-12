Le directeur de course Alpine, Davide Brivio, va « décider » de son avenir avec l’équipe

Selon certaines rumeurs, Davide Brivio envisagerait son poste chez Alpine, et le PDG de Renault, Luca de Meo, admet que Brivio prendra la décision de revenir ou non en MotoGP.

Le directeur de course d’Alpine est passé aux quatre roues au début de 2021, après avoir passé 30 ans à travailler dans les courses de motos en World Superbike et en MotoGP, où il dirigeait plus récemment l’équipe MotoGP de Suzuki.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il ne s’adapterait peut-être pas à la Formule 1 comme il l’avait prévu et envisagerait de revenir en MotoGP à un certain titre.

Mais malgré cela, on dit qu’il livre ce que l’on espère de lui dans son rôle actuel.

« Il répond aux attentes », a déclaré le PDG d’Alpine Laurent Rossi avant la fin de la saison. « Comme tous les managers de l’équipe, il sera évalué sur les réalisations et les résultats de cette année. »

De Meo a fait écho aux sentiments de Rossi, affirmant que le directeur de course avait beaucoup de perspicacité avec lui et qu’il avait bien réussi sa première année dans ce nouvel environnement.

Humeur. 5⃣ dort jusqu’à Noël. pic.twitter.com/FOh19m62DN – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 20 décembre 2021

S’il admet que Brivio doit encore décider s’il continuera ou non dans le monde de la Formule 1, de Meo pense qu’il continuera l’année prochaine.

« Davide a sa place dans l’équipe », a déclaré de Meo aux publications espagnoles Marca et AS, lorsqu’on lui a demandé si Brivio quitterait l’équipe, cité par grandpx.news.

«Je pense que c’est une personne avec de nombreuses qualités humaines dont nous avions besoin. Il a une grande sensibilité pour développer le talent des jeunes, des pilotes.

« Alors il a son poste, il doit décider, mais il me semble qu’il a bien l’intention de poursuivre son intégration dans un monde très différent. »

De Meo lui-même a travaillé dans différents domaines de l’industrie automobile, ayant occupé des postes de direction pour plusieurs marques automobiles au cours de ses 25 ans de carrière dans son domaine d’expertise.

Ayant lui-même été dans une variété d’environnements, il a dit qu’il a parlé à Brivio de ses propres expériences sur la façon dont il a navigué vers une nouvelle marque ou un nouveau sport.

«Je lui raconte toujours mon histoire personnelle», a-t-il expliqué. « Quand je suis passé de Fiat à Volkswagen, je ne parlais même pas un mot d’allemand. En Italie, j’avais été un demi-dieu, parce que je travaillais avec [Sergio] Marchionne et nous avons retourné Fiat.

« Mais quand je suis arrivé à Wolfsburg, ils m’ont traité comme un écolier. »