Le directeur de course de F1 Michael Masi défend les longs retards dans les décisions des commissaires sportifs

Après deux week-ends de course successifs avec des décisions interminables des commissaires, le directeur de course de F1, Michael Masi, a défendu le processus.

Au Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton a été signalé aux commissaires sportifs après les qualifications de vendredi pour une infraction présumée au DRS. Cette décision n’a été rendue que samedi et après la fin de la séance d’essais de la journée.

Quelques jours plus tard, Mercedes a demandé le droit de revoir la décision de ne pas pénaliser Max Verstappen pour sa défense contre Hamilton au virage 4. Cette audience a eu lieu jeudi dans la préparation du GP du Qatar avec une décision rendue le vendredi.

Le lendemain, Verstappen, avec Valtteri Bottas et Carlos Sainz, étaient en difficulté à cause de prétendues violations du drapeau jaune lors des qualifications. Au lieu d’être rendus le samedi, ces verdicts sont arrivés moins de deux heures avant le tour de formation de dimanche.

Masi a défendu le processus.

« Je pense que vous devez vous rappeler que l’une des choses, et je dirais que vous tous autour de cette table avez demandé, [is] pour plus de descriptions dans les décisions plutôt que de simplement dire « cette personne est coupable » ou « cette personne n’est pas coupable » », a déclaré l’Australien aux journalistes au Qatar, selon Motorsportweek.com.

« Vous voulez en fait comprendre autant que possible le processus, [such as] s’il y avait d’autres types de cas similaires.

« Les stewards essaient d’écrire leur décision – que ce soit le week-end dernier [Brazil], Cette fin de semaine [Qatar], ou l’un d’entre eux qui a en quelque sorte un niveau de nuance – ils y mettent ce niveau de détail, et cela prend du temps, de rédiger, de réécrire, etc.

« Nous pouvons prendre des décisions, et c’est une partie.

BREAKING : Max Verstappen s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes agités.#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/O0iGvKRFra – PlanetF1 (@Planet_F1) 21 novembre 2021

« L’autre partie est que les équipes doivent avoir la possibilité de présenter leur cas.

« Par exemple, le week-end dernier au Brésil, effectivement au total sur les deux jours, Mercedes s’est présenté aux commissaires sportifs pendant environ 2,5 heures, vous devez donc en tenir compte également avec les séances et tout le reste.

« Je pense que parfois les stewards seraient heureux d’écrire simplement » cette personne a enfreint les règles et la fin de l’histoire, mais nous allons revenir quelques années en arrière et la plupart d’entre vous autour de cette table ont dit que vous vouliez plus de descriptions ! «

Interrogé spécifiquement sur le retard de la décision du drapeau jaune au Qatar, la grille n’étant confirmée qu’une heure avant le grand prix, Masi a déclaré que les commissaires devaient regarder les images de « chaque » voiture impliquée dans la Q3 avant de venir à un décision.

« Vous regardez où les voitures étaient sur la bonne voie, passez et regardez toutes les images de chaque voiture dans le top 10, ce que j’ai fait », a-t-il déclaré.

« Ensuite, vous examinez les données et ainsi de suite, cela prend évidemment beaucoup de temps et vous voulez vous assurer de ce que vous avez tous.

« Donc, une fois que nous y sommes enfin parvenus, déterminé qui avait fait quoi et ce qui était affiché et ce qui n’était pas affiché, etc., nous les avons ensuite signalés aux stewards et ils ont envoyé la convocation. »