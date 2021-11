Le directeur de course de la FIA Michael Masi en désaccord avec Lewis Hamilton sur les règles de course

Michael Masi n’est pas d’accord avec l’affirmation de Lewis Hamilton selon laquelle les règles de course fournies par la FIA ne sont pas claires.

Il y a eu une surprise tout au long du sport lorsque les commissaires ont décidé de ne pas enquêter sur la défense de Max Verstappen de l’avance contre Hamilton au Brésil, le Néerlandais forçant son rival à sortir de la piste.

Cette surprise n’a fait que grandir lorsqu’ils sont restés fidèles à leur décision suite au rejet d’un droit d’appel de Mercedes, Toto Wolff affirmant que de tels sentiments avaient été largement exprimés lors du briefing des pilotes au Qatar.

« Tous les pilotes qui se sont exprimés ont dit que c’était une décision qui les avait surpris et qu’évidemment vous devez adapter votre style de pilotage à cette nouvelle situation », a déclaré l’Autrichien.

« Alors oui, toujours surprenant pour tous ceux qui sont dans la voiture et pour nous aussi. »

Plus tard ce week-end, Verstappen et Hamilton ont tous deux été demandés s’ils pensaient que les règles de course étaient claires pour les pilotes, et tandis que le Néerlandais a dit qu’elles l’étaient, le Britannique n’était pas d’accord.

Masi a répondu en déclarant que les règles ont été clarifiées, tout comme la manière dont les choses seront gérées.

« Je pense que ce qui est attendu leur a été clairement expliqué », a déclaré le directeur de course de la FIA aux journalistes après le Grand Prix du Qatar.

«Je pense que certains d’entre eux sont d’accord, certains d’entre eux ne sont pas d’accord. C’est toujours avec chacun d’entre eux, ils ont été d’accord et en désaccord tout au long.

« Nous leur avons donné des conseils généraux, mais nous avons également été très clairs sur le fait que chaque cas sera jugé sur ses mérites. »

Max Verstappen Lewis Hamilton : Roue à roue ⚔️ Regardez les images embarquées de la voiture de Verstappen alors qu’il défend Hamilton au #BrazilGP #SkyF1 | #F1 pic.twitter.com/LliaSNt2of – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 16 novembre 2021

Étant donné que Verstappen a été licencié au Brésil, beaucoup pensent que la FIA devient plus clémente avec sa police des courses de roue à roue, ce qui, selon Wolff, pourrait conduire à une conduite plus sale à l’avenir.

Masi dit que ce n’est pas le cas cependant.

« Nous ne sommes pas plus détendus. Nous examinons chaque incident selon ses mérites, comme nous l’avons fait pour chacun d’eux », a-t-il ajouté.

« Il y a un panel de commissaires indépendants, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je ne suis pas celui qui siège là en tant que juge et jury.

«Nous examinons, nous avons un panel de commissaires qui examine chaque incident, puis, comme nous l’avons vu le week-end dernier, ils déterminent si cela mérite une enquête. S’ils le font, ils font l’objet d’une enquête et déterminent ensuite s’il y a une violation ou non.

« Vous devez examiner toute la situation, la météo, le ruissellement, etc., etc. »