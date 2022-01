Le directeur de Days Gone dit que le jeu s’est vendu aussi bien que Tsushima, mais la direction l’a fait sentir comme une déception

Hier, il a été annoncé que Ghost of Tsushima s’était vendu à plus de 8 millions d’exemplaires dans le monde depuis sa sortie en juillet de l’année dernière, une étape dont Sony et le développeur Sucker Punch sont sans aucun doute fiers. Cependant, saviez-vous que Jours passés plutôt bien vendu aussi? C’est ce que le réalisateur du jeu veut que vous sachiez.

S’adressant à Twitter, le directeur de Days Gone, Jeff Ross, a noté comment le titre de Bend s’est vendu ainsi que Ghost of Tsushima, mais que Sony a fait sentir à l’équipe que les ventes n’étaient pas assez bonnes.

« Au moment où j’ai quitté Sony [in 2020], Days Gone était sorti depuis un an et demi (et un mois) et s’était vendu à plus de 8 millions d’exemplaires », a déclaré Ross. « Depuis, il s’est vendu davantage, puis un million + sur Steam. La direction du studio local nous a toujours fait sentir que c’était une grosse déception. »

Ross poursuit en disant que le studio « prévoyait de s’appuyer sur l’original pour une suite époustouflante », qui aurait été supprimée par Sony en raison de la réception critique mitigée du premier jeu.

Selon un rapport de Blomberg de l’année dernière, au lieu de travailler sur une suite, le studio a été chargé de travailler sur un nouveau titre Uncharted. Cela a conduit à un exode à petite échelle du studio, car de nombreux membres du personnel craignaient que le studio ne soit intégré à Naughty Dog à un moment donné.

Days Gone a été lancé avec un accueil critique mitigé, mais a depuis trouvé un point faible dans le cœur du public des joueurs en général – en particulier sur Steam où il a une note « très positive » de la part des joueurs. De manière critique, le jeu détient actuellement une note métacritique de 71, ce qui, selon Ross, ne signifie pas grand-chose pour savoir si une suite est justifiée ou non.

« Même le premier Killzone a obtenu un 70 sur métacritique, mais la suite a rugi avec un 91 », a-t-il déclaré. « Tu dois ramper avant de pouvoir marcher, et marcher avant de pouvoir courir. »