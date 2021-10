Le directeur de FFXIV, Naoki Yoshida, veut que les joueurs soient plus gentils avec WoW

Ces gars éléphants ont des vibrations immaculées.Capture d’écran : Square Enix

Dans une récente interview avec PC Gamer, le directeur de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, a longuement parlé de l’afflux de joueurs du MMO et de ses sentiments mitigés sur les comparaisons de World of Warcraft. Au cœur de tout cela se trouve le refrain constant de Yoshida selon lequel les jeux vidéo ne sont que cela : des jeux vidéo. Alors ne soyez pas bizarre à leur sujet.

World of Warcraft a été au milieu d’un exode majeur provoqué par un calendrier de contenu lent, qui n’a pas été aidé par la tourmente juridique d’Activision Blizzard. Entre-temps, bon nombre des plus grands influenceurs du jeu ont choisi Final Fantasy XIV et leur public a suivi. Cet afflux massif a fait de FFXIV le jeu le plus rentable de la série Final Fantasy, dépassant même son autre MMO, Final Fantasy XI. Pour certains, il s’agit d’une victoire évidente pour Square Enix et beaucoup ont positionné FFXIV comme un tueur de géants en battant enfin le jeu le plus célèbre du genre. Selon l’interview de PC Gamer, Yoshida est moins qu’heureux de ce cadrage.

Interrogé sur la relation actuelle du jeu avec l’exode de WoW, il a déclaré ce qui suit: « Je crains que je n’aime pas vraiment cette tendance des gens à dire: » Oh, cette personne est passée à tel ou tel jeu. » Du point de vue de Yoshida, c’est tout à fait normal de dériver d’un jeu à l’autre. Dans le passé, il a encouragé les gens à faire une pause entre les mises à jour majeures de Final Fantasy XIV, dans ce qui peut sembler être une stratégie étrange pour le directeur d’un MMO, mais qui semble bien fonctionner. En encourageant sa communauté à faire des pauses et à suivre leurs intérêts, Yoshida gère efficacement l’épuisement du public et le jeu n’en est que plus fort.

Alors que les titres basés sur les services en direct et les abonnements sont devenus encore plus populaires et prennent encore plus de temps, il est réconfortant de voir un studio produire un jeu vidéo dont il est sûr que les gens peuvent passer du temps loin.

Au cours de cette même interview avec PC Gamer, Yoshida continue de dissuader son public de s’impliquer trop dans le jeu, « Mais je m’inquiète aussi du fait que certaines de ces personnes deviennent un peu trop enthousiastes au point de forcer les gens, enchaîner les gens et entrer dans la communauté et presque attaquer ceux qui veulent parfois faire une pause et peut-être profiter d’un jeu différent et les enchaîner de cette façon.

L’approche détendue et généreuse de Yoshida fait partie de ce qui fait de lui un créateur préféré des fans. En plus de remodeler totalement Final Fantasy XIV d’un gâchis désastreux à l’un des plus grands MMO de tous les temps, l’homme a juste des vibrations vraiment immaculées.