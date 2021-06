Le directeur de Fidelity reste un taureau Bitcoin, mais dit que les traders à court terme n’ont pas assez capitulé

Alors que Jurrien Timmer voit une autre étape vers le bas, le marché de la cryptographie s’attend à ce que Bitcoin reste agité et ennuyeux pendant un certain temps. Cependant, des signes positifs peuvent être observés sur le marché.

Le prix du Bitcoin continue de s’échanger latéralement et le marché de la cryptographie s’attend en outre à ce que la principale monnaie numérique reste ennuyeuse et en session de coupe pendant un certain temps qui pourrait durer entre des semaines et des mois, ce qui est très long pour cette industrie en évolution rapide .

La volatilité de 10 jours de Bitcoin est retombé à 106% par rapport à un sommet de près de 162% le 24 mai.

Pendant ce temps, sur le plan réglementaire, la Chine semble être prudente à l’approche du 100e anniversaire politiquement sensible du Parti communiste au pouvoir le 1er juillet et particulièrement axée sur le commerce des dérivés à fort effet de levier.

Malgré les informations faisant état de la répression du gouvernement chinois contre les mineurs de Bitcoin, le plus grand réseau reste cependant sécurisé. Non seulement le taux de hachage est resté sain, bien qu’en baisse par rapport à son ATH, la quantité de BTC également envoyée par les adresses des mineurs n’avait pas diminué depuis le 23 mai, date à laquelle il a culminé, ce qui suggère que les ventes de mineurs diminuent.

Aux États-Unis, les autorités financières se préparent à jouer un rôle plus actif dans la régulation du marché. Le fait que le prix du Bitcoin ne soit pas affecté par cela renforce “la probabilité que Bitcoin ait atteint un creux, étant donné que les mauvaises nouvelles ne créent pas de nouveaux creux”, a déclaré Tom Lee, co-fondateur de la société de recherche indépendante Fundstrat Global Advisors LLC, dans une note aux clients.

Lee a prédit que Bitcoin dépasserait 125 000 $ d’ici la fin de l’année, mais surveille actuellement une hausse au-dessus de 40 000 $, signe que l’actif cryptographique a connu ses plus bas pour 2021.

“Alors que les régulateurs s’engagent, il peut y avoir des gros titres déconcertants pour le marché, mais l’engagement est un élément positif à moyen terme pour l’adoption institutionnelle”, a déclaré à Bloomberg Jonathan Cheesman, responsable des ventes de gré à gré et institutionnelles à l’échange de dérivés cryptographiques FTX.

“Il y a au moins quelques signes provisoirement positifs que les pires craintes ne sont pas devenues une réalité.”

Trop loin trop vite

Jurrien Timmer, directeur de Global Macro Fidelity, est également intervenu avec son point de vue technique sur le bitcoin, qui, selon lui, “se prête bien à l’analyse technique”.

Sur la base de la théorie des vagues d’Elliott, il a remarqué qu’un manuel de déclin à 5 vagues était en train de se dérouler. Selon EWT, les tendances primaires évoluent en 5 vagues et les corrections en 3 vagues.

La vague 1 est généralement considérée comme du bruit. Ensuite, la vague 2 se présente comme un retracement net et profond de la vague 1, créant un faux confort d’une correction mineure uniquement pour la plus grande vague 2 à venir; cette vague de reconnaissance est généralement la vague la plus longue et la plus impulsive, a expliqué Timmer. Après la vague 3, la 4e vague est souvent un triangle ou un « zigzag ».

Sur cette base, selon lui, la vague 5 projette une tendance baissière à 23 076 $ comme un dernier plus bas ou plus bas à 29 872.

Pour lui, il semble que les traders à court terme n’aient pas suffisamment capitulé, mais l’intuition de Timmer est que le plus bas serait plus proche de 30 000 $ que de 23 000 $.

Alors que Bitcoin a vu 30 000 $ sur Coinbase et 28 000 $ sur d’autres échanges au cours de cette correction, l’exécutif de Fidelity voit encore une autre longueur d’avance.

«Je reste un taureau laïc, mais selon ma version du modèle S2F et du modèle S-Curve (et l’analogue de l’or dans les années 1970), le voyage à 64k était un peu trop trop rapide, atteignant prématurément ma fin d’année objectif de 68k en avril. “Les marchés haussiers sont plus durables lorsque l’arbre est parfois secoué, et je suppose que c’est ce que nous voyons maintenant.”

