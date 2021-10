Le directeur de Fidelity s’attend à de nouveaux gains pour Bitcoin (BTC) en le comparant au rallye de l’or des années 1970

Après avoir atteint un sommet historique de 67 000 $ plus tôt cette semaine, Bitcoin a retracé près de 10 % et se négocie à près de 61 000 $ au moment de la publication. Bien que les retracements de Bitcoin ne soient pas nouveaux, les analystes des marchés continuent de croire à l’histoire de Bitcoin.

Le directeur de Global Macros de Fidelity, Jurrien Timmer, prédit que le prix du BTC continuera d’augmenter en fonction des modèles de demande et d’offre.

Bitcoin a atteint mercredi un nouveau record de 66 000 $. Le graphique ci-dessous montre que mes modèles d’offre et de demande continuent d’indiquer des prix plus élevés. (FIL) pic.twitter.com/6q1mwpbsCh – Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) 22 octobre 2021

S’adressant à CNBC plus tôt cette semaine, Timmer a déclaré que le prix BTC pourrait atteindre 100 000 $ d’ici 2023. Bien sûr, Timmer ne s’attend pas à ce que le prix BTC monte directement à 100 000 $ et il ajoute qu’il pourrait y avoir des reculs sur le chemin. . Ainsi, en le comparant davantage au rallye du prix de l’or des années 1970, il ajoute :

Avec l’analogue de l’or dans les années 1970 à l’esprit, cela ne me surprendrait pas de voir une hausse, suivie d’une correction. Ce serait très similaire aux précédents cycles d’expansion/récession de Bitcoin et ce serait la chose la plus non linéaire qu’il puisse faire.

Lors de son interview à CNBC plus tôt cette semaine, Timmer a déclaré: « Le bitcoin est une version plus convexe de l’or. Il a une offre de plus en plus rare et l’or n’a pas la dynamique de réseau que le bitcoin fait, il est donc logique que le bitcoin surpasse l’or. Bitcoin et or sont deux joueurs différents dans la même équipe.

Pas un rallye axé sur la spéculation

Commentant vraiment le prix récent du BTC, Timmer a déclaré qu’il ne s’agissait pas seulement d’une spéculation, mais plutôt d’une question plus durable. Il ajouta:

« Cela n’a pas été une course alimentée par l’élan des spéculateurs à court terme, ce qui me donne une certaine confiance qu’il s’agit en fait d’une décision assez durable et que ce n’est pas une bulle sur le point d’éclater ».

Fidelity s’est engagé à créer une infrastructure autour de Bitcoin. En outre, il a également tenu des discussions actives avec les régulateurs pour créer un cadre réglementaire approprié autour de Bitcoin et de ses produits dérivés. Mais Timmer n’est pas le seul à prédire une méga course de taureaux pour BTC à l’avenir. Le vendredi 22 octobre, l’analyste crypto Lark Davis a déclaré que les six prochains mois seront une course folle pour Bitcoin.

Les prochains 6 mois/9 ans en #bitcoin et #crypto seront probablement méga fous ! Vous serez nombreux à avoir la chance de changer complètement votre destin financier. Voici un guide sur la façon de ne pas tout gâcher 👇 – Lark Davis (@TheCryptoLark) 22 octobre 2021

