Le directeur de Flash taquine le nouveau costume d’Ezra Miller avec une image cool

Bien qu’il n’ait pas encore été révélé pourquoi Barry Allen portera un nouveau costume Flash (en plus du merchandising dans le monde réel, bien sûr), à DC FanDome, Andy Muschietti a révélé qu’il est conçu par son collègue Justice League Bruce Wayne, alias Batman de Ben Affleck . Le cinéaste a également décrit le costume comme étant «plus organique» et comporte des traînées de lumière incrustées tout au long de celui-ci. De toute évidence, les deux principaux objectifs du costume de Flash sont de garder son identité en sécurité et de rester intacte car Barry court à grande vitesse, mais il sera intéressant de voir si Bruce a incorporé des améliorations technologiques dans le costume, comme Barry l’a souvent fait dans les bandes dessinées.