Le directeur de Godzilla contre Kong, Adam Wingard, pour Helm Comic Adaptation ⋆ .

Godzilla contre Kong Le réalisateur Adam Wingard s’apprête à diriger l’adaptation de la bande dessinée Hardcore, basé sur la série de bandes dessinées Skybound and Image créée par Robert Kirkman (Les morts qui marchent, Invincible) et Marc Silvestri (Cyber ​​Force, La montée des mages). La fonctionnalité est basée sur un plan d’histoire original écrit par Kirkman (via Deadline).

CONNEXES: Mise à jour IMAX: F9 est le meilleur week-end d’ouverture depuis le début de la pandémie

Hardcore est décrit comme un thriller d’action de science-fiction suivant le voyage d’un soldat alors qu’il sauve le monde sans se salir les mains. Le premier volume de la série de bandes dessinées est écrit par Andy Diggle (Voleur de voleurs, Perdants) et illustré par Alessandro Vitti (Guerriers secrets).

Procurez-vous votre exemplaire du volume n ° 1 ici!

Wingard coécrira également le film aux côtés de Will Simmons. La chaire Montauk de Skybound et Wingard produira le projet. Kirkman, David Alpert, Bryan Furst et Sean Furst produiront pour Skybound avec Wingard producteur exécutif. Matt Reilly d’Universal supervisera au nom du studio.

CONNEXES: Beast: Universal Pictures définit le thriller Idris Elba pour août 2022

Hardcore n ° 1 se concentre sur l’agent Drake et le programme Hardcore. Ils peuvent transformer n’importe quelle personne en drone humain pour atteindre des cibles que les soldats normaux ne peuvent pas. Drake est le meilleur soldat que Hardcore a à offrir, mais quand il se retrouve coincé dans un corps avec seulement 72 heures pour découvrir qui a détourné le programme, il devra de nouveau mettre tout en œuvre pour un ennemi qui pourrait être littéralement n’importe qui.