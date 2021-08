Le directeur de Goldeneye et Casino Royale, Martin Campbell, est prêt à revenir pour Bond 26 ⋆ .

]]>]]>

Avec Pas le temps de mourir qui devrait être la cinquième et dernière représentation de James Bond par Daniel Craig, la série d’action bien-aimée sera inévitablement relancée une fois de plus en introduisant une nouvelle version de l’espion britannique emblématique.

Maintenant, dans une interview avec Collider, Martin Campbell, qui a déjà redémarré la franchise à deux reprises en réalisant Pierce Brosnan Oeil doré en 1995 et Craig Casino Royale en 2006, a révélé qu’il serait prêt à revenir pour Bond 26.

« Oh ouais, je le considérerais certainement. J’aime faire Bond. Et aussi, les deux producteurs sont super de travailler avec. Vous avez à peu près carte blanche pour – tout le monde participe évidemment au script, et Casino j’ai eu Paul Haggis qui a fait un travail formidable avec le script. Il a fait le brouillon final. Mais il est agréable de travailler avec les deux producteurs, et ils n’interfèrent pas du tout s’ils pensent que vous êtes sur la bonne voie, et tout le reste, ils vous laissent simplement continuer. Ils vous soutiennent tout le long. C’est une expérience agréable.

Bien que Pas le temps de mourir sera le dernier volet de cette série particulière, les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson n’ont toujours pas annoncé leurs plans pour l’avenir de James Bond après le départ de Craig.

Bond a quitté le service actif et profite d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA se présente pour demander de l’aide. La mission de sauvetage d’un scientifique kidnappé s’avère bien plus dangereuse que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Pas le temps de mourir stars Daniel Craig (James Bond), Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Rory Kinnear (Tanner), Léa Seydoux (Madeleine Swann), Ben Whishaw (Q), Jeffrey Wright (Felix Leiter) et Christoph Waltz (Blofeld ), tandis que les nouveaux ajouts incluent Rami Malek (Rhapsodie bohémienne), Ana de Armas (Coureur de lames 2049), Lashana Lynch (Capitaine Marvel), Billy Magnussen (Scie à chantourner en velours), Dali Benssalah (Un homme fidèle) et David Dencik (Haut du lac).

No Time to Die sortira dans les cinémas britanniques le 30 septembre et dans les cinémas américains le 8 octobre.

