Le directeur de la bourse FTX a qualifié l’approbation de l’ETF Bitcoin de « grand pas en avant »

Selon CNBC, le PDG de l’échange crypto FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré que le fait que la SEC ait donné son feu vert à un ETF à terme Bitcoin est un « grand pas en avant » dans l’adoption des crypto-monnaies aux États-Unis. Et il a ajouté qu’une fois que la société aura surmonté tous les obstacles juridiques et réglementaires, elle souhaite étendre ses échanges aux États-Unis.

De même, Bankman-Fried a ajouté qu’au cours des prochains mois aux États-Unis, on s’attend à voir davantage de produits numériques associés aux crypto-monnaies de manière réglementée.

L’ETF Bitcoin développé par ProShares (BITO). Il a commencé à être négocié à la Bourse de New York mardi, augmentant de plus de 4% par rapport à sa cotation initiale lors de ses débuts.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix de l’ETF Bitcoin BITO se situe à 39,51 $. Source : Yahoo Finance

De même, un autre fonds négocié en bourse Bitcoin, développé par Valkyrie, débutera aujourd’hui sur le Nasdaq.

Le PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX. Il espère que très prochainement, de nouveaux produits numériques liés aux crypto-monnaies pourront voir le jour, de manière plus structurée aux États-Unis. Par conséquent, a-t-il affirmé, il y aura bientôt beaucoup plus de réglementation et de centralisation pour les crypto-monnaies.

Notamment, Bankman-Fried est en quelque sorte une célébrité dans l’écosystème de la crypto-monnaie. Il est également PDG d’Alameda Research, une société de négoce quantitatif. Selon le magazine Forbes, l’entrepreneur de 29 ans possède une fortune de 22,5 milliards de dollars. Ce qui fait de lui la personne (connue) avec le plus de capital dans le monde des crypto-monnaies.

FTX va tenter de résoudre ses problèmes réglementaires aux Etats-Unis

Malgré le fait que la bourse FTX possède déjà plusieurs bureaux aux États-Unis, dans des villes comme Miami et Chicago. Bankman-Fried a déclaré avoir certains obstacles avec les institutions réglementaires et des difficultés avec les licences dans le pays. Ce qui les a empêchés d’étendre leurs opérations aux États-Unis.

À l’heure actuelle, selon le PDG, l’équipe juridique de FTX travaillerait avec la CFTC et la SEC, ainsi qu’avec d’autres organismes de réglementation, pour trouver un moyen pour FTX d’effectuer des opérations légales, autorisées et réglementées aux États-Unis.

FTX a levé 420 millions de dollars lors d’une ronde de financement dans le but d’étendre ses opérations dans le monde

L’échange de crypto-monnaie FTX a clôturé jeudi un tour de financement avec 69 investisseurs, levant un total de 420,7 millions de dollars. Le but de cette ronde de financement est de soutenir l’expansion de la bourse dans de nouvelles juridictions à travers le monde et d’assurer la croissance continue de l’entreprise, comme l’a rapporté FTX ce jeudi dans un communiqué.

« Aujourd’hui, nous nous concentrons sur le positionnement de FTX en tant qu’échange fiable et innovant en nous engageant régulièrement avec les institutions de réglementation du monde entier et en recherchant constamment de nouvelles opportunités pour améliorer nos offres pour les investisseurs dans les actifs numériques. » FTX a commenté dans le communiqué.

De plus, ce nouveau tour de financement intervient un jour après que Bitcoin a atteint un nouveau record dans son prix de 66 000 $. Pour cette raison, les investisseurs sont encouragés par les nouveaux lancements d’actifs numériques associés aux crypto-monnaies.

FTX est l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, en concurrence avec des sociétés comme Binance et Kraken. FTX est spécialisé dans les marchés des jetons de crypto-monnaie et le trading à effet de levier. Utiliser de l’argent emprunté pour étendre l’ampleur des opérations commerciales de ses utilisateurs.

Selon CoinMarketCap, FTX est le quatrième plus grand échange de crypto-monnaie au monde. Au cours des dernières 24 heures, le volume du marché sur sa plateforme a été de 3,4 milliards de dollars. Ci-dessus se trouvent KuCoin, Coinbase et Binance en premier lieu.

