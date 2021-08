Le directeur de la CIA, William Burns, aurait rencontré le chef des talibans 10z viral

Alors que les États-Unis poursuivent leurs efforts effrénés pour évacuer les personnes d’Afghanistan, un nouveau rapport indique que le président Joe Biden envoyé le chef de la CIA à Kaboul pour une rencontre avec le chef des talibans.

Le Washington Post rapporte que le directeur de la CIA William Burns rencontré lundi avec le chef des talibans Abdul Ghani Baradar. La CIA a refusé de commenter la réunion, bien que le Post note qu’il s’agirait du plus haut niveau d’engagement diplomatique de l’administration Biden avec les talibans depuis qu’ils ont pris le contrôle du pays.

Les détails sur la réunion sont rares, bien qu’il soit hautement probable que les pourparlers entre Burns et Baradar aient tourné autour de la date limite du 31 août pour que les États-Unis achèvent leur retrait d’Afghanistan. L’administration Biden subit de fortes pressions politiques pour repousser la date limite et obtenir plus de temps pour faire sortir les Américains et les réfugiés afghans du pays. Les talibans ont toutefois averti qu’ils n’autoriseraient pas les forces américaines à rester en Afghanistan après la fin du mois.

La réunion intervient après que la Maison Blanche a annoncé l’évacuation de près de 22 000 personnes de Kaboul au cours des dernières 24 heures. Cela a été accompli avec 12 700 personnes transportées à bord d’avions militaires américains et 8 900 autres personnes transportées sur des vols de la coalition.

