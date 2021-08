Le directeur de la cryptographie du groupe CME explique pourquoi Ethereum ($ ETH) a une valeur intrinsèque Crypto new media

Payal Shah, directrice du développement des produits d’équité et de crypto-monnaie chez CME Group, a récemment publié un article dans Institutional Investor dans lequel elle expose son argument selon lequel Ethereum a une valeur intrinsèque.

Selon cet article, Ethereum est devenu synonyme de finance décentralisée (DeFi) en tant que principal moteur de la plupart des produits et réseaux du secteur financier en pleine croissance. Shah a fait valoir que $ ETH a réussi à se distancier des fluctuations de prix de Bitcoin et est maintenant entraîné par ses propres catalyseurs.

Shah a souligné la capacité de contrat intelligent d’Ethereum, affirmant que la plate-forme a été conçue – dès le départ – pour prendre en charge l’exécution de contrats intelligents qui alimentent les applications décentralisées (DApps), telles que celles du secteur DeFi.

Elle a écrit:

Des cas d’utilisation réels commencent déjà à émerger et à maintenir la valeur, car la blockchain Ethereum peut exécuter des contrats intelligents qui alimentent des applications décentralisées (DApps) comme la finance décentralisée (DeFi) ou les jetons non fongibles (NFT).

Le directeur du groupe CME a déclaré que les adoptants devraient considérer Ethereum comme une infrastructure, stimulant de nouveaux types de connectivité qui « révolutionneraient » à la fois la finance et la technologie.

Shah a poursuivi en notant la valeur du modèle de preuve de participation (PoS) d’Ethereum 2.0 comme une amélioration substantielle et quelque chose qui augmentera la capacité de transaction du réseau. Elle a affirmé qu’Ethereum était à la fois plus rapide et plus évolutif que Bitcoin, et continuerait probablement à gagner en avantage avec le déploiement de la mise à niveau 2.0.

Shah a également mentionné que le modèle PoS contribuera à faire de l’ETH un actif déflationniste en incitant les utilisateurs à miser plus d’ETH, réduisant ainsi l’offre en circulation :

«Avec le nouveau modèle d’Ethereum, il y a un changement fondamental dans la façon dont les blocs sont créés. Au lieu de récompenser les mineurs pour la création de blocs, les validateurs gagneront des frais de transaction pour chaque transaction et contrat intelligent qu’ils valident.

« Plus il y a d’éther mis en jeu, plus la valeur est élevée car il y a moins d’éther en circulation. De plus, la preuve de participation supprime les coûts associés à l’exploitation minière tels que les coûts d’électricité et de matériel, ce qui signifie que moins d’éther sera vendu par les mineurs et potentiellement jalonné, de sorte que l’aspect déflationniste pourrait entrer en jeu d’une manière qu’il ne l’a pas été auparavant.

