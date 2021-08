Le directeur de la préquelle des Sopranos parle de la perte de la “volonté” de diriger après les expériences de Marvel et de “Terminator”

Le réalisateur de la préquelle des Sopranos (The Many Saints of Newark), Alan Taylor, révèle que travailler sur le prochain film très attendu a ravivé son étincelle perdue pour le cinéma, qui serait décédée après une sortie de film consécutive au box-office. Taylor, un cinéaste primé aux Emmy Awards, était le réalisateur de Thor: The Dark World et Terminator: Genisys – dont aucun n’a fait ses débuts dans des critiques stellaires.

“J’avais perdu la volonté de faire des films”, a déclaré Taylor au Hollywood Reporter, faisant référence au contrecoup qu’il a dû endurer au cours des deux films. « J’ai perdu l’envie de vivre en tant que réalisateur. Je ne blâme personne pour cela. Le processus n’était pas bon pour moi. J’en suis donc sorti en ayant à redécouvrir le plaisir de faire du cinéma. Il a poursuivi en ajoutant: “Après avoir vécu l’expérience Marvel et Terminator, je sais que lorsque vous faites face à une base de fans, ils sont très puissants”, a déclaré Taylor. “Ils ont des opinions bien arrêtées, et cela fait une énorme différence que vous les gagniez ou non.”

Alors que le film Marvel était techniquement considéré comme un succès au box-office totalisant 644 millions de dollars, le film n’était pas exactement un slam dunk pour commencer – quelque chose dont la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, était déjà au courant. Jenkins était à l’origine attachée à la réalisation du projet, mais elle a finalement transmis le film en disant qu’elle “ne croyait pas que je pouvais faire un bon film à partir du scénario qu’ils prévoyaient de faire”.

“[Marvel president] Kevin Feige a toujours été intelligent pour examiner ce qui fonctionnait et ce qui n’avait pas fonctionné lors de la dernière itération et pour essayer de se réoutiller à partir de cela », a déclaré Taylor à THR. “Alors je suis venu pour” apporter un peu de Game of Thrones. ” Mais la version originale du film du réalisateur a radicalement changé après un certain nombre de montages et de reprises de post-production. «La version avec laquelle j’avais commencé avait plus d’émerveillement enfantin; il y avait cette imagerie d’enfants, qui a tout déclenché », dit-il. « Il y avait une qualité légèrement plus magique. Il se passait des choses étranges sur Terre à cause de la convergence qui permettait certaines de ces choses de réalisme magique. Et il y avait des différences majeures d’intrigue qui ont été inversées dans la salle de montage et avec des photographies supplémentaires – les gens [such as Loki] qui étaient morts n’étaient pas morts, les gens qui avaient rompu étaient de nouveau réunis. Je pense que j’aimerais ma version.