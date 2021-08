Le directeur de la santé du Queensland réfléchit à un mandat de masque pour les enfants de moins de 12 ans .

in

par Nolan Barton, Natural News :

Le meilleur médecin du Queensland envisage la possibilité de faire porter des masques aux enfants de moins de 12 ans, car la plus grande épidémie de coronavirus (COVID-19) de l’État australien depuis la première vague de l’année dernière a augmenté de 16 cas le jeudi 5 août.

Le Dr Jeannette Young, médecin hygiéniste en chef du Queensland, a noté que l’État n’exigeait des masques qu’à partir de 12 ans, comme dans la plupart des autres endroits.

“Mais nous cherchons s’il est possible de le faire pour les plus jeunes [people]. Pour commencer, nous devrons examiner différents masques. Ces masques ne seraient d’aucune utilité car ils sont trop grands », a-t-elle déclaré. « Il y a toute une série de choses que nous devons examiner avant de pouvoir le faire, mais oui, nous envisageons certainement [the possibility]. “

Le port de masques entrave le développement des enfants

Le port du masque complique le développement des compétences linguistiques des jeunes enfants et empêche les enfants malentendants de lire sur les lèvres. Une équipe de professeurs italiens de chirurgie plastique a également averti que la pression prolongée des sangles élastiques pourrait laisser les jeunes enfants avec des oreilles saillantes en permanence.

Des chercheurs de l’Université de Witten/Herdecke en Allemagne ont créé un registre en ligne permettant aux parents de signaler les effets secondaires du port du masque. Parmi les près de 18 000 parents qui ont choisi de répondre, plus de la moitié ont déclaré que les masques causaient des maux de tête à leurs enfants et leur empêchaient de se concentrer.

Plus d’un tiers ont cité d’autres effets secondaires : réticence accrue à aller à l’école, tristesse, malaise, troubles de l’apprentissage, somnolence et fatigue.

Après avoir examiné ces rapports ainsi que les témoignages d’autres chercheurs, un tribunal allemand a récemment statué en faveur d’une mère arguant que les droits fondamentaux de ses enfants étaient violés par les mandats de masques et de distanciation sociale dans les deux écoles de ses enfants.

Le tribunal a ordonné aux écoles de mettre fin aux mandats, déclarant qu’elles portaient atteinte au “bien-être mental, physique et spirituel” des élèves tout en n’offrant “aucun avantage perceptible aux enfants eux-mêmes”.

Le COVID est moins dangereux pour les enfants que la grippe

Un article récent publié par le City Journal a déclaré « qu’il est devenu clair il y a longtemps que le virus à l’origine du COVID-19 est moins dangereux pour les enfants que la grippe, et que le maintien des écoles ouvertes présente un risque minimal de propagation des infections ». Il y avait aussi des études montrant comment la distanciation sociale et les masques entravent l’apprentissage tout en nuisant aux enfants émotionnellement, socialement et physiquement.

Pourtant, de nombreuses écoles n’ont pas encore rouvert à temps plein, tandis que d’autres rendent les élèves aussi malheureux que possible. Les écoles ont annulé de nombreux sports et autres activités parascolaires tout en obligeant les enfants à porter des masques dans les salles de classe et sur les terrains de jeux.

L’épidémie actuelle du Queensland a commencé avec le cas d’une écolière de 17 ans au Indooroopilly State High School, avec des cas ultérieurs liés génomiquement à ce groupe particulier – y compris tous les nouveaux cas. Quatre des cas avaient été exposés dans la communauté alors qu’ils étaient contagieux. Les nouveaux cas portent à 79 le nombre de cas dans l’épidémie actuelle.

“Nous ne nous attendions pas à être aussi loin devant le virus”, a déclaré Young. «Il n’y a eu que cinq jours où ils étaient dans la communauté alors qu’ils étaient contagieux et de ces cinq jours, tout s’est passé pendant que nous étions dans ce verrouillage, donc ils auraient dû [had] interactions minimales.

Onze autres cas ont été acquis à l’étranger, des membres d’un navire ancré au large de Gladstone devant être soignés à bord à moins que leur état ne change. L’État a effectué 52 350 autres tests COVID-19 le 4 août – un record pour le Queensland.

Les enfants touchés par l’épidémie de COVID-19 dans le Queensland « ne sont pas particulièrement malades »

Les inquiétudes grandissent quant à l’effet de la dernière épidémie sur les enfants, avec 44 des 63 cas comprenant des personnes de moins de 19 ans – dont plus de 20 entre 0 et 9 ans. Sept écoles de Brisbane avaient depuis été rattrapées par l’épidémie.

La plupart des enfants infectés par la variante delta sont traités à l’hôpital pour enfants du Queensland. (Connexe: la variante delta du coronavirus sera la nouvelle excuse pour des mesures sanitaires tyranniques.)

“Nous avons beaucoup d’enfants à l’hôpital, mais ils ne sont pas particulièrement malades”, a déclaré Young. « Dieu merci, nous avons le Children’s Hospital qui est l’un des meilleurs hôpitaux d’Australie pour les enfants. Je suis très confiant que nous pouvons les gérer là-bas.

Young a confirmé que 65 des 122 cas actifs de l’État étaient actuellement hospitalisés. Le nombre de cas quotidiens a augmenté depuis l’entrée en vigueur du verrouillage le 31 juillet, mais les autorités espèrent lever bientôt ces restrictions. Les responsables ont supplié les habitants du Queensland de la Gold Coast à Noosa de ne sortir que pour les articles essentiels, et même d’envisager de limiter les achats en ligne.

« Si nous ne faisons pas quelque chose de vraiment, vraiment spécial dans le Queensland, nous prolongerons le verrouillage, alors s’il vous plaît. Faites de votre mieux pour rester à la maison », a déclaré Young.

Elle a demandé aux gens de retarder les achats en ligne et de « cliquer et collecter » pour les articles non essentiels jusqu’à la fin du verrouillage pour empêcher davantage les déplacements dans les rues. « Avez-vous besoin de ces personnes dans la communauté pour livrer des colis ? » elle a dit.

Le détaillant de mode en ligne Fleur Richardson a déclaré que les commentaires de Young étaient « retirés de la réalité ».

“Ce que Jeanette Young dit vraiment, c’est d’arrêter l’économie”, a déclaré Richardson. « En tant qu’employeurs, nous sommes très conscients du nombre de familles que nous nourrissons et nous accordons donc la priorité au bien-être de nos employés. »

Il existe maintenant près de 200 sites d’exposition au COVID-19 pour des contacts étroits et occasionnels dans le sud-est, le centre et l’extrême nord du Queensland. Les autorités enquêtaient toujours sur le cas d’un pilote de Cairns qui a été testé positif pour la variante delta le mardi 3 août, bien qu’il ait été complètement vacciné.

Lire la suite @ NaturalNews.com