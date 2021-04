Le directeur de la ville noire licencié pour avoir déclaré qu’un officier qui avait tiré sur Daunte Wright méritait une “ procédure régulière ” ⋆ .

L’ancien directeur municipal Curt Boganey du Brooklyn Center, Minnesota, qui borde Minneapolis, a été libéré lundi après avoir déclaré publiquement que le policier qui avait tué Daunte Wright devrait bénéficier d’une «procédure régulière» et d’une enquête approfondie au lieu d’être renvoyé immédiatement.

«À compter de maintenant, notre directeur municipal a été relevé de ses fonctions et le directeur municipal adjoint assumera ses fonctions à l’avenir. Je continuerai à travailler de mon mieux pour assurer un bon leadership à tous les niveaux de notre gouvernement municipal », a écrit le maire du Brooklyn Center Mike Elliott sur Twitter après que tous les membres du conseil municipal, sauf un, ont voté pour évincer Boganey. Une conseillère, Kris Lawrence-Anderson, a déclaré qu’elle «ne voulait pas de répercussions à un niveau personnel» si elle votait pour garder Boganey.

Elliott a annoncé le licenciement de Boganey après que le directeur de la ville eut refusé de se conformer à l’appel public du maire pour que la policière Kim Potter soit renvoyée après qu’elle aurait tiré avec son arme au lieu d’utiliser son taser sur Wright lors d’un arrêt de la circulation.

“Permettez-moi d’être très clair – ma position est que nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs qui conduisent à la mort d’autres personnes et dans notre profession”, a déclaré Elliott lors d’une conférence de presse lundi. «Je soutiens pleinement la libération de l’officière de ses fonctions.»

Boganey, qui est noir, a été directeur de la ville pendant plus de 15 ans où il avait le pouvoir de prendre des décisions concernant le personnel concernant le service de police de la ville. Un jour après son licenciement, Potter et le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, l’agent qui a dit que Potter avait tiré sur Wright par accident, ont tous deux démissionné.

«J’ai adoré chaque minute passée à être policier et à servir cette communauté au mieux de mes capacités, mais je crois que c’est dans le meilleur intérêt de la communauté, du département et de mes collègues policiers si je démissionne immédiatement», a écrit Potter dans sa lettre de démission après avoir été mise en congé administratif.

Depuis la mort de Wright dimanche, des centaines de personnes de la banlieue de Minneapolis sont descendues dans les rues pour faire des ravages dans la ville avec des émeutes et des pillages. Mardi soir, les informations locales ont rapporté que plus de 60 personnes avaient été arrêtées pour «émeute et autres comportements criminels». Des agents près du poste de police du Brooklyn Center auraient utilisé du gaz poivré et d’autres munitions pour repousser les émeutiers qui ont lancé des objets sur la police et ont crié justice pour Wright.

