Le directeur de l’Académie de Manchester United sur la poursuite de l’excellence – Man United News And Transfer News

L’amélioration de la première équipe de Manchester United a, naturellement, été au premier plan de l’attention de la plupart des fans cet été.

Et, alors que le club s’est penché sur le marché des transferts pour tenter de faire passer l’équipe jeune et passionnante d’Ole Gunnar Solskjaer au niveau supérieur, des changements se sont également produits dans l’académie.

Le directeur de l’Académie de United, Nick Cox, a parlé au MEN de l’évolution en cours pour s’assurer qu’Old Trafford reste le meilleur du secteur pour développer les jeunes talents.

Les U-18 ont perdu contre leurs rivaux locaux de Manchester City ce week-end, mais cela ne concernera pas trop Cox, qui est heureux de sacrifier les résultats pour le développement individuel.

Cox déclare : « Je pense que nous savions au fond que la bonne chose était de regarder chaque individu et de leur donner l’expérience la plus appropriée pour leur développement et de mettre la performance de l’équipe de côté.

“Notre devoir est de maximiser le devoir des individus, dans le but ultime de les faire atteindre notre première équipe.”

La capacité inégalée de United à produire de futures stars est considérée comme un énorme argument de vente pour les entraîneurs en devenir.

C’est un palmarès enviable qui a attiré le très apprécié Justin Cochrane de la formation productive de la jeunesse anglaise.

La nomination de Cochrane est considérée comme un exemple du mélange réussi d’idées nouvelles et d’éthique traditionnelle de United par l’académie. C’est une philosophie qui a vu 16 produits incroyables pour les jeunes faire leurs débuts complets en équipe première sous le mandat de Solskjaer en tant que manager.

L’une de ces innovations est arrivée sous la forme de l’ancien produit pour les jeunes des Reds et entraîneur qualifié de licence A, Paul McShane.

McShane est revenu à Carrington dans un double rôle pionnier d’entraîneur/joueur avec les U23, l’espoir étant que le joueur de 35 ans très expérimenté encadrera les jeunes joueurs émergents autour de lui pendant les matchs.

C’est une approche unique qui a été fortement promue par Cochrane avant-gardiste et rapidement adoptée par Cox.

Et il s’agit d’un excellent exemple des idées révolutionnaires qui sont mises en œuvre pour garantir que la chaîne de production de talents continue de passer de l’académie à la première équipe.

Après quelques années d’oubli lors du malaise post-Ferguson, il semble que United ait enfin trouvé l’idéal

équilibre entre histoire et progrès, de bon augure pour un club forgé sur la promesse de la jeunesse.