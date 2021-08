Le directeur de l’ATF devrait appliquer la loi, pas la réécrire ⋆ 10z viral

in

Elle a besoin d’un administrateur plus soucieux d’appliquer la loi que de la réécrire.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

e Sénat devrait rejeter la nomination par Joe Biden de David Chipman à la tête du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs.

Si c’est le cas, comme cela semble probable, alors bon débarras.

Chipman est un militant, mais l’ATF a besoin d’un administrateur. Chipman ferait monter la température du débat sur le contrôle des armes à feu, alors que c’est précisément le contraire qui est nécessaire. Chipman a fait preuve d’un manque de jugement – ​​de s’engager dans une politique de bureau teintée de race à se permettre d’être utilisé comme instrument de relations publiques par un programme de propagande dirigé par Pékin – et l’ATF, de toutes les agences fédérales, en a plus qu’assez de mauvais jugement plus de …