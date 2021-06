Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a soutenu les propositions de « lest de succès »

Mattia Binotto dit qu’il a soutenu l’utilisation du « lest de réussite » pour les équipes de tête lorsque l’idée a été évoquée, pour niveler les performances de la voiture.

Plusieurs idées ont été émises sur la manière de rapprocher le domaine de la Formule 1 ces dernières années, suite à la domination continue de Mercedes à l’ère du turbo hybride.

L’une de ces solutions était la proposition d’introduire ce que l’on appelle le « lest de réussite », qui aurait vu les voitures les plus performantes se voir ajouter du poids, pour rapprocher ces voitures du reste du peloton – comme cela a été largement utilisé dans les courses de voitures de tourisme – et le directeur de l’équipe Ferrari pensait que cela aurait été une bonne voie à suivre pour le sport.

« J’étais en faveur parce que [F1] cherchait des astuces pour aider à la convergence, comme l’équilibre des performances, où vous ajoutez [weight] ballast pendant les week-ends de course », a-t-il expliqué à .. “Je pense que c’est un meilleur, permettez-moi de dire, ‘truc’.”

Mais finalement, la mise en place d’un plafond budgétaire pour la première fois dans l’histoire du sport a été décidée. Les équipes espèrent que cela contribuera dans une certaine mesure à fournir un pied d’égalité entre les constructeurs – tout en maintenant la méritocratie du sport de construire la meilleure voiture possible avec les ressources disponibles.

Les critiques de cette décision disent que cela limitera le niveau d’innovation au sein du sport, mais le jury est en faveur de Binotto pour le moment.

« En ce qui concerne ‘le plafond budgétaire limite-t-il l’innovation ?’, je ne suis pas trop sûr. En F1 il y a toujours des réglementations et ce que nous faisons, c’est nous pousser à la limite de la réglementation en innovant dans le cadre de la réglementation.

«Nous avons des règlements techniques, sportifs et maintenant il y a des règlements financiers, assez juste.

Il a poursuivi : « L’esprit est d’essayer d’innover au maximum. Il y aura donc toujours des innovations qui comptent, mais maintenant nous devons être plus efficaces et chasser chaque [inefficiency].

“Ce que nous faisons en tant que Ferrari et les autres meilleures équipes en ce moment, avant de couper toute opportunité de développement, c’est de nous assurer que nous sommes efficaces et que nous poursuivons le gaspillage.

« À cet égard, il y a beaucoup à faire, ce qui signifie que le règlement financier aidera les équipes de F1 à devenir plus efficaces à l’avenir, ce qui est bien et qui est aussi une innovation. Ce n’est pas de l’innovation technique, mais c’est toujours de l’innovation. Le Lean Engineering est quelque chose qui devient de plus en plus important.

« Il y a tellement de choses si complexes [in the wider automotive field] qu’il faut de bonnes simulations, sinon les dépenses seront trop importantes », explique-t-il. “La F1 peut donc devenir une plate-forme d’innovation à cet égard.”

