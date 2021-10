Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, souhaite que le calendrier de la Formule 1 passe à 20 courses

Andreas Seidl pense que le calendrier idéal de Formule 1 consisterait en 20 courses car il leur permettrait d’atteindre de nouveaux marchés mais serait plus durable.

Le calendrier est devenu de plus en plus chargé ces dernières années avec plus de tours que jamais ajoutés au calendrier.

La saison en cours devrait se terminer sur un total record de 22 week-ends de course tandis que la campagne de l’année prochaine sera encore plus longue avec 23 si tout se passe comme prévu.

Seidl comprend pourquoi le sport souhaite continuer à se développer d’un point de vue commercial, mais préférerait qu’il y ait 20 courses par an et pas plus pour le bien du personnel et de l’environnement.

« De notre point de vue, nous pensons que le calendrier idéal est un calendrier de 20 courses », a déclaré le McLaren chef d’équipe selon la Semaine du sport automobile.

« Peut-être 15 courses en tant qu’événements fixes et la possibilité de faire tourner les sites de cinq sites par an pour pouvoir explorer de nouveaux marchés ou de nouveaux sites.

«Et évidemment, il est important lors de la programmation de ces 20 événements que cela soit fait d’une manière qui soit également durable pour notre peuple, écologiquement également durable.

« A la fin c’est Stefano [Domenicali’s] travail et responsabilité et nous avons la confiance qu’il trouve le bon équilibre là aussi entre les intérêts commerciaux que nous avons en tant qu’équipe et aussi en termes de prendre soin de son personnel, de notre personnel et de vous les gars [media].

“Le plus important est que nous ayons un bon dialogue avec la F1 et la FIA.”

Course en Turquie dans une semaine à partir d’aujourd’hui ! 🤩🇹🇷#TurkishGP pic.twitter.com/Mj9pc3dFWx – McLaren (@McLarenF1) 3 octobre 2021

Démarquez-vous de la foule avec des produits McLaren via la boutique officielle de Formule 1

Le calendrier 2022 n’a pas encore été confirmé, mais il semble probable qu’il se composera de plusieurs triples en-têtes comme il l’a fait cette saison.

C’est quelque chose dont Seidl ne sera pas content, puisqu’il a précédemment déclaré qu’il pensait que des périodes aussi chargées étaient trop lourdes pour les équipes.

“La chose la plus importante de mon point de vue est évidemment que nous n’augmentons pas davantage le nombre de courses par an”, a-t-il déclaré.

« Parce que je pense que ce que nous avons en place maintenant est déjà un fardeau trop lourd que nous imposons à notre peuple.

« Et puis un autre sujet important est également le nombre de triples en-têtes. De mon point de vue, nous devrions les éviter complètement, encore une fois pour réduire le fardeau de notre peuple. »