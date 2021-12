Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, compare la course au titre de F1 au « Squid Game » alors que Toto Wolff de Mercedes dit « que la meilleure équipe gagne » avant la confrontation de Max Verstappen avec Lewis Hamilton

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a comparé le championnat captivant de Formule 1 de cette saison à l’émission à succès « Squid Game » alors que Mex Verstappen et Lewis Hamilton se préparent pour leur affrontement final à Abu Dhabi.

La dernière course de la saison au Moyen-Orient s’annonce comme une course pour les âges alors que Mercedes et Red Bull s’affrontent une dernière fois.

Hamilton et Verstappen ont encore une course à disputer dans l’une des courses au titre les plus passionnantes jamais vues

Hamilton est à une courte distance d’un huitième titre de pilote historique, tandis que Verstappen cherche désespérément à mettre fin à la série de quatre années de victoires successives de son rival avec son premier.

L’icône britannique Hamilton a remporté les trois dernières courses au Brésil, au Qatar et en Arabie saoudite pour se hisser au niveau d’Abou Dhabi aux points avec le Néerlandais.

Et Horner estime que l’affrontement du couple a été si épique qu’il l’a comparé à la série sud-coréenne Netflix « Squid Game » en raison des circonstances dans lesquelles les deux pilotes se trouvent avec une seule course restante.

GETTY

Horner a balayé les critiques de Hamilton tout au long de la saison

« Je pense que l’ambiance est à l’excitation », a déclaré Horner lors d’une conférence de presse aux côtés de son homologue de Mercedes, Toto Wolff, un homme avec qui il s’est battu verbalement tout au long de la saison.

« Je pense que la façon dont nous nous sommes battus de la façon dont nous avons poussé dans cette campagne, personne n’a été près de défier cette équipe au cours des huit dernières années et nous voici dans la course finale avec un tir, un tir de loin dans les constructeurs et un coup égal avec les pilotes.

« Cela a été tendu, frustrant à l’occasion, nous avons repoussé les limites, poussé les uns les autres et poussé nos concurrents et nous voici à la course finale pour l’épreuve de force.

« C’est presque comme Squid Game que nous nous retrouvions ici à égalité de points. »

.

Hamilton aime essayer de se mettre sous la peau de Verstappen

Wolff a fait écho aux sentiments de Horner et l’Allemand a été magnanime lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message pour son rival sur le siège opposé.

« Bonne chance. Que le meilleur homme et la meilleure équipe gagnent », a-t-il déclaré.

« C’est excitant, les deux équipes ont eu leur juste part de chance et de malchance et d’où nous sommes assis, c’est que l’équipe et le pilote sont tous les deux mariés pour gagner.

« Le voyage jusqu’à présent a été parfois très heureux, exubérant et très frustrant à différents moments et de se retrouver ici en compétition à égalité de points, c’est bon pour les spectateurs mais aussi pour nous.

« Cela nous a poussés à de nouvelles limites, ils (Red Bull) ont fait un travail formidable cette année et c’est pourquoi c’est à tapis pour ce dimanche, celui qui gagne, mérite de gagner. »