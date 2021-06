Le directeur de l’équipe Williams, Roberts, démissionne lors d’un remaniement · .

Le directeur de l’équipe Williams, Simon Roberts, a quitté l’équipe, 12 mois après l’avoir rejoint à la suite de sa vente à Dorilton.

Le départ de Roberts est dû à une restructuration du personnel de l’équipe. Jost Capito, qui a pris la direction de Williams plus tôt cette année, prendra la relève en tant que directeur de l’équipe.

Les plans de Capito pour restructurer l’équipe impliquent la fusion de ses programmes d’ingénierie distincts en course et en usine en un seul. Ceci est destiné à produire une structure plus simple et à approuver la responsabilité.

François-Xavier ‘FX’ Demaison, qui a rejoint Williams en provenance de Volkswagen en mars, sera responsable de l’effort d’ingénierie combiné en tant que directeur technique. Dave Redding restera le manager de l’équipe.

L’équipe a l’intention de confirmer l’identité de son nouveau responsable de l’ingénierie de course avant le Grand Prix de France.

Interview : “Les nouveaux propriétaires de Williams ne sont pas seulement là pour s’amuser, ils veulent gagner des championnats”Roberts a été nommé directeur de l’équipe en décembre de l’année dernière, après avoir assumé le rôle par intérim en juin précédent après la vente de l’équipe à Dorilton.

Capito a salué le rôle de Roberts dans la supervision de l’équipe lors de la prise de contrôle. « Simon a joué un rôle essentiel dans la gestion de la transition au cours des 12 derniers mois et je tiens à le remercier pour sa grande contribution pendant cette période », a-t-il déclaré.

Roberts, qui a passé la majeure partie des 17 années précédentes avec McLaren avant de rejoindre Williams, a déclaré : « Ce fut un plaisir d’assumer le rôle de directeur d’équipe après le départ de la famille Williams du sport. Cependant, la transition étant bien entamée, j’ai hâte de relever un nouveau défi et je souhaite bonne chance à tous dans l’équipe pour l’avenir. »

