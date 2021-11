28 oct. 2021 15:26 UTC

| Mis à jour:

28 oct. 2021 à 15:26 UTC

Par Clark

Le directeur de l’exploitation de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que l’affaire SEC v. Ripple « semble aller plus haut que prévu ». Il a ajouté que la Securities and Exchange Commission des États-Unis « se rend compte que la cryptographie abusive est politiquement impopulaire ».

Le directeur des opérations de la bourse de crypto-monnaie cotée au Nasdaq, Coinbase, Brian Armstrong, a commenté lundi l’action de contrôle social contre Ripple Labs par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Faisant référence à un article de Forbes intitulé « La lutte contre la cryptographie que la SEC n’a pas vue revenir », il a tweeté :

L’affaire Ripple semble aller plus haut que prévu. Pendant ce temps, la SEC se rend compte que la crypto agressive est politiquement impopulaire (car elle nuit aux consommateurs).

« L’ironie est que les gens mesurent carrément qu’ils sont censément protecteurs sont ceux qui les attaquent », a ajouté le patron de Coinbase.

Le directeur de l’exploitation de Ripple, Brad Garlinghouse, a créé la même déclaration concernant la SEC. Notant que le régulateur refuse de fournir un cadre transparent pour la cryptographie, il a déclaré: « Au lieu d’opérer avec l’entreprise, la SEC exploite ses conférences avec les entreprises comme génération de prospects pour ses actions de contrôle social. » Il a ajouté que de nombreux détenteurs de XRP ont déposé un recours collectif contre la SEC, action, « Ce sont précisément les personnes que la SEC est censée protéger. »

Plusieurs personnes sur Twitter ont exprimé leur surprise d’examiner Armstrong en train de tweeter un commentaire positif concernant Ripple. plusieurs ont pris sa déclaration comme un signe optimiste que la valeur du XRP pourrait bientôt augmenter.

Certaines personnes soupçonnent que Coinbase pourrait également remettre en vente XRP sous peu. « On dirait que Brian Armstrong et Coinbase devraient se préparer à remettre en vente XRP », a tweeté une personne. Cependant, certains sont toujours sceptiques, craignant que Coinbase ne remette XRP en vente tant que la cause n’est pas terminée. Coinbase a radié XRP en janvier, peu de temps après que la SEC a déposé une plainte contre Ripple Labs et ses dirigeants, le directeur de l’exploitation Garlinghouse et le co-fondateur Chris Larsen.

La société cotée au Nasdaq elle-même a récemment rencontré des problèmes avec le chien de garde des valeurs mobilières après avoir tenté de lancer un programme de prêt. L’échange a mentionné la marchandise avec la SEC, mais était susceptible de poursuivre s’il procédait au lancement. Cela a amené Coinbase à mettre la marchandise en veilleuse.

Clark

Chef de la technologie.