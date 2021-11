Le directeur de l’exploitation de Robinhood fait l’éloge de Shiba Inu | Invezz

Robinhood a été l’un des facteurs qui ont contribué à ce que Shiba Inu (SHIB / USD) ait réalisé des gains significatifs le mois dernier. Le directeur de l’exploitation de la bourse a félicité Shiba Inu pour avoir créé un engagement avec ses utilisateurs.

Inscription de Shiba Inu sur Robinhood

Le mois dernier, Shiba Inu a fait un grand rallye vers des sommets de 0,000086 $, et la plupart de ces gains ont été attribués à la spéculation selon laquelle l’altcoin serait coté sur Robinhood. La communauté Shiba Inu était intervenue avec une pétition pour convaincre l’échange d’inclure SHIB. Actuellement, la pétition a obtenu plus de 500 000 signatures.

Cependant, Robinhood COO Christine Brown a déclaré que l’échange se concentre d’abord sur une approche de sécurité avant d’énumérer les inconvénients. « Notre stratégie est différente de celle de nombreux autres joueurs qui sont en concurrence pour répertorier autant d’actifs que possible en ce moment », a déclaré Brown.

Par conséquent, il a noté qu’avant toute décision concernant l’inscription d’un actif, la bourse devait évaluer la viabilité réglementaire. Par conséquent, la société ne recherchait pas de gains à court terme d’une devise qui affecterait « la rémunération à long terme des utilisateurs ».

Cependant, Brown a déclaré que la pièce avait des caractéristiques uniques qui la distinguaient sur les cartes cryptographiques.

L’une de mes choses préférées est de voir la communauté autour de ces pièces interagir vraiment avec nous et nous faire savoir ce qu’elle veut.

Dans ses résultats financiers du troisième trimestre, Robinhood a remarqué une réduction significative des revenus et des volumes de transactions après la fin du battage médiatique Dogecoin. Ces résultats financiers pourraient être la raison pour laquelle la société envisage attentivement sa prochaine cotation.

La liste d’attente du portefeuille Robinhood dépasse 1,6 million d’utilisateurs

Brown a également abordé la question de la liste d’attente du portefeuille crypto Robinhood. La liste d’attente comptait désormais plus de 1,6 million d’utilisateurs. Lorsque ce portefeuille sera enfin publié, il permettra aux utilisateurs de transférer facilement leurs actifs sur et hors de l’échange.

La forte demande pour le portefeuille montre que l’échange attire un large éventail d’utilisateurs et qu’ils souhaitent avoir plus de contrôle sur leurs pièces sur la plate-forme. En revanche, Shiba Inu consolide autour de 0,00005 $, et est en baisse depuis la semaine dernière. La baisse est due au retour à la vie d’un ancien sac à main SHIB de 5,7 milliards de dollars.

