Le directeur de l’ingénierie d’Apple chargé de diriger la transition M1 part pour Intel

Alors qu’Apple poursuit la transition du Mac vers ses propres processeurs Apple Silicon, Intel ne regarde pas dans la direction. Comme indiqué pour la première fois par Tom’s Hardware, le directeur de l’architecture du système Mac d’Apple, Jeff Wilcox, quitte l’entreprise pour rejoindre Intel. Chez Intel, Wilcox deviendra un « Intel Fellow » et servira en tant que directeur de la technologie du groupe d’ingénierie de conception.

Wilcox a annoncé le changement de carrière dans une paire de publications sur LinkedIn, annonçant d’abord son départ puis révélant plus tard son passage à Intel. Avant son départ ce mois-ci, Wilcox avait travaillé au sein de l’équipe d’architecture système Mac d’Apple pendant plus de huit ans.

En fait, Wilcox vante sur son profil LinkedIn qu’il « a dirigé la transition de tous les Mac vers Apple Silicon », y compris le travail sur la puce M1 et la puce de sécurité T2. En réfléchissant à son passage chez Apple le mois dernier, Wilcox a écrit sur LinkedIn :

Cela a été une course incroyable et je ne pourrais pas être plus fier de tout ce que nous avons accompli pendant mon séjour là-bas, culminant avec la transition Apple SIlicon avec les SOC et systèmes M1, M1 Pro et M1 Max. Tous mes collègues et amis Apple me manqueront beaucoup, mais j’attends avec impatience le prochain voyage qui commencera au début de l’année. Plus à venir!