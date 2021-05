Le directeur de l’OCC demande une plus grande collaboration des organismes de réglementation

Michael Hsu, le contrôleur par intérim de la monnaie, a récemment déclaré que les agences de réglementation américaines devaient faire plus pour réglementer l’industrie de la crypto-monnaie. Essentiellement, le contrôleur a demandé que les organismes de réglementation créent un « périmètre réglementaire » pour les actifs cryptographiques et numériques.

Hsu a récemment déclaré que les régulateurs américains doivent jouer un rôle plus actif lorsqu’il s’agit d’établir des règles et de l’ordre dans le secteur des crypto-monnaies. Comme toujours, l’objectif principal est de minimiser les risques pour les consommateurs et les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers. Il a dit,

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. C’est vraiment une question de coordination entre les agences. Rien qu’en discutant avec certains de mes collègues, il y a un intérêt à coordonner beaucoup plus de ces choses.

Une nouvelle approche pour réguler les crypto-monnaies

Selon Hsu, la première réunion de l’équipe inter-agences “sprint” axée sur le secteur des crypto-monnaies a eu lieu début mai. L’équipe se compose de représentants de plusieurs grandes institutions financières, dont la Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation et le propre bureau du contrôleur.

Le groupe est petit, comme l’admet également Hsu, mais ils sont “seniors” et chargés de proposer diverses idées qui seront ensuite présentées à d’autres agences pour examen.

Cela marque une approche différente de la formulation des politiques, à laquelle beaucoup auraient pu s’attendre de la part d’un tel groupe. Mais, Hsu a souligné que le secteur de la crypto-monnaie se développe et progresse à grande vitesse, et que c’est la dernière chance du régulateur de réagir à temps.

S’ils ne reconnaissent pas cela comme un signal d’alarme, réglementer le secteur à l’avenir sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Le temps presse et les autorités réglementaires doivent réagir avant que l’industrie ne devienne trop importante.

Des avertissements et des mentalités similaires proviennent également du nouveau président de la SEC des États-Unis, Gary Gensler. Comme Hsu, Gensler pense également que les États-Unis manquent de directives réglementaires solides pour les actifs cryptographiques. Gensler a également souligné les lacunes du système concernant les crypto-monnaies, notant que le Trésor s’est récemment concentré sur la prévention du blanchiment d’argent et la protection contre les activités illicites.

partenaire-cta-block-v2-generic, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent