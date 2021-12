Le directeur de l’Ohio accusé d’avoir giflé un étudiant démissionne

Un directeur de l’Ohio a démissionné après avoir été accusé d’avoir giflé un étudiant.

Brandi Davis, le premier directeur de la James Lebron-soutenu I Promise School à Akron, Ohio, a récemment présenté sa démission au conseil scolaire, a rapporté le Akron Beacon Journal. Mark Williamson, le porte-parole des écoles publiques d’Akron, a confirmé qu’un vote aura lieu lundi au sujet de la démission de Davis.

Brandi Davis aurait giflé un élève de l’école I Promise (Crédit : capture d’écran YouTube)

Davis fait l’objet d’une enquête à la suite d’un incident avec un étudiant en septembre. Davis aurait giflé un garçon de 11 ans après avoir utilisé des jurons pour décrire l’état négligé de la salle de bain du garçon.

Selon le parent de l’enfant qui a déposé un rapport de police, son fils a envoyé un SMS demandant que sa mère vienne le chercher et lui explique ce qui s’est passé.

Davis est ensuite entré en contact avec la mère qui dit que l’administrateur a admis avoir giflé son fils dans la file d’attente du déjeuner. Cela a apparemment laissé l’enfant de 11 ans, qui portait un masque, avec une lèvre éclatée et saignante. Les photos de la blessure n’ont pas été documentées par les autorités, mais la mère a présenté des preuves visuelles comme preuve.

Le rapport de police indiquait en outre que le parent de l’enfant l’avait retiré de l’école I Promise et s’était rendu au conseil scolaire pour raconter ce qui s’était passé. Après cela, elle a contacté la police.

Pour l’instant, aucune accusation pénale n’a été déposée contre Davis, mais une enquête est toujours en cours. Les écoles de l’APS se penchent également sur la question.

« Nous prenons toutes ces allégations au sérieux, tout en respectant les droits du personnel accusé d’actes répréhensibles à une procédure régulière », a déclaré le communiqué de l’APS en septembre.

La mère de l’étudiant, qui a choisi de ne pas être identifiée dans une interview avec le Beacon Journal, voulait que Davis perde son emploi et a exprimé sa déception que l’école n’ait pas pris de mesures.

« Nous vous considérions tous comme une famille », a-t-elle déclaré.

Bien que la mère ait décrit Davis comme s’excusant, elle était contrariée que l’incident ait eu lieu.

« Pourquoi voudriez-vous mettre vos mains sur mon enfant ? » la mère a affirmé qu’elle avait demandé à Davis. « Elle a dit qu’elle avait juste réagi et l’avait giflé. »

La mère a déclaré que même si son fils n’aurait pas dû utiliser un langage grossier, cela ne justifiait pas la réaction de Davis.

« Aucune mère ne veut entendre cela, que leur fils méritait ce qu’il obtient », a-t-elle déclaré.

La mère a déclaré que les actions de Davis faisaient encore plus mal parce qu’elle considérait que l’école I Promise était davantage un environnement familial qu’une simple école.

« Je ne la déteste pas, parce que tout le monde fait des erreurs, mais c’est grave quand il s’agit d’un enfant agressé », a-t-elle déclaré. « Je ne frapperais jamais mes enfants dans la bouche à l’endroit où leur lèvre est cassée. »

LeBron James s’adresse aux médias après les cérémonies d’ouverture de l’école I Promise le 30 juillet 2018 à Akron, Ohio. (Photo de Jason Miller/.)

I Promise School a ouvert ses portes en 2018 en tant qu’école primaire publique, une coentreprise entre la LeBron James Family Foundation et les écoles publiques d’Akron, axée sur les enfants à risque. I Promise School est actuellement dans sa quatrième année.

L’école n’a pas publié de déclaration sur la démission de Davis. Cependant, ils ont souligné leur engagement envers leurs idéaux lorsque l’incident a été connu pour la première fois.

« Nous sommes une famille, et cela signifie que nous soutenons chacun de nos éducateurs, étudiants et membres de la famille I PROMISE dans tout ce qu’ils peuvent traverser », a déclaré le communiqué de septembre. « Dans ce cas et dans tous les cas, nous ferons toujours tout notre possible pour nous assurer que tous sont aimés et soutenus pendant ces moments où nous apprenons et grandissons en famille. »

Êtes-vous abonné aux podcasts Grio, Dear Culture ou Acting Up ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !