Le directeur de Loki explique le tour “sinister” de Miss Minutes dans la finale et partage ses réflexions sur l’avenir de Ravonna

Ouais, je suis tellement intriguée par sa relation avec Celui qui reste, et j’aime qu’il y ait comme ce tour sinistre avec son personnage. Et je pense que nous savions que nous voulions qu’elle soit un peu plus sinistre dans l’épisode 6, alors je n’ai pas pu résister à la peur du saut. C’était comme, nous devons le rendre effrayant, alors allons-y. Et je pense que c’est la chose amusante, non? Elle est presque comme si le diable sur leur épaule disait : “Vous pouvez avoir exactement ce que vous voulez.” Je pense que c’était vraiment amusant dans la mesure où nous la considérions comme ce genre de bon personnage très doux, et c’est comme, oh, non, elle est en fait assez puissante et en sait plus que quiconque à TVA. Alors, oui, je pense que c’était plutôt amusant, vraiment, et ce moment était vraiment censé être une tentation et une sorte de spectacle, vous savez, est-ce que Loki ou Sylvie ira pour ça? Et ils ne le feront pas. Je suppose qu’en ce qui concerne le public, c’est comme à ce moment-là, vous ne savez pas ce qui va se passer dans cette pièce à l’étage et comment ils vont être à nouveau tentés. C’est donc un peu comme une entrée pour le plat principal