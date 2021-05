Le directeur de longue date de Kiss dit qu’Ace Frehley “ se présentera ” à un moment donné pendant la tournée “ End Of The Road ”

Dans une nouvelle interview avec Rob’s School Of Music, EMBRASSERgestionnaire de longue date Doc McGhee abordé la possibilité de membres originaux Ace Frehley et Peter Criss rejoindre le groupe à un moment donné pendant la “Fin de la route” visiter. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Tout est possible. On ne dit jamais jamais rien. On sait juste qu’on veut donner aux gens le meilleur concert du monde à voir. Et ma philosophie pour tous mes groupes [has] toujours été si vous êtes le meilleur dans ce que vous faites, les gens viendront vous voir. Et si vous ne l’êtes pas, ils iront voir le meilleur. Putain simple. Alors que faisons-nous avec EMBRASSER? Nous faisons un spectacle qui, que vous aimiez EMBRASSER ou pas, que vous soyez EMBRASSER fan ou vous connaissez une chanson, vous voulez aller voir ce spectacle, car c’est un spectacle incroyable et divertissant.

“EMBRASSER est [homestyle restaurant chain] Baril de cracker. Il y a quatre générations qui viennent manger chez nous chaque jour », a-t-il expliqué.« Et nous chérissons cela. Et nous sommes très bons pour nos fans. Nous essayons de l’être. Je pense que nous leur donnons les meilleures rencontres de tous les groupes que tout le monde a connus. Ils ont accès dans un monde sans accès.

“Gène [Simmons] et Paul [Stanley] et Tommy [Thayer] et Eric [Singer] sont déterminés à être les meilleurs dans ce qu’ils font. Nous n’écrivons pas des chansons et essayons d’être CONFITURE DE PERLES ou essayez d’être RAGE CONTRE LA MACHINE ou essayez d’être autre chose – nous faisons quatre accords et de mauvaises paroles, et ça marche fabuleux pour EMBRASSER. Et nous faisons sauter la merde. Et la recouvrabilité de EMBRASSER et l’aura autour EMBRASSER est monstrueux; c’est contagieux. Cela m’excite tous les jours.

«Alors toutes ces choses… Will As jamais apparaître? Bien sûr, il se présentera, ” Doc ajoutée. “Peter avec un peu de chance apparaîtra. Tout le monde est invité à la fête de EMBRASSER. Nous n’avons pas eu autant de membres du groupe EMBRASSER. Depuis que je suis là-bas, il y en a eu quatre – deux différents – et c’est tout. Mais EMBRASSER est EMBRASSER. Donc, si vous avez dit: “ Oh, eh bien, je ne pense pas qu’il pourrait y avoir un autre 007 [besides] Sean Connery? ‘ Eh bien, il y en a. Il y en a eu cinq. Les gens veulent voir 007. Mickey la souris est putain de cent ans. je pense EMBRASSER sera une de ces choses qui durera pour toujours. Je pense qu’avec les situations d’avatar que nous faisons maintenant, avec les programmes NFT que nous faisons, avec tous les différents éléments que nous avons à notre disposition aujourd’hui et que nous aurons demain et le lendemain, je ne vois pas comment cette marque de EMBRASSER s’en va jamais. S’il est conservé avec le respect qu’il devrait avoir pour les gens qu’ils ont, je crois qu’ils seront là pour toujours – beaucoup plus longtemps que moi. “

Doc a également parlé de EMBRASSERles plans de ces prochaines années, y compris le reste de la tournée d’adieu, qui a débuté en janvier 2019. Il a déclaré: «Nous avons une série en deux parties intitulée [‘KISStory’] c’est sur A&E, ça arrive le 27 juin [and] 28ème. Nous avons notre émission à Dubaï et notre documentaire à la fin juillet et août. Et nous avons notre tournée que nous allons lancer en août, et en Australie, et notre croisière. Et nous allons nous amuser beaucoup pendant les 18 prochains mois. Et puis, à la fin de ce segment de EMBRASSER, Gène et Paul prendra sa retraite en tant que partie en tournée de EMBRASSER. Et où cela va-t-il à partir de là, nous ne le savons pas encore. Nous ne prévoyons rien plus de six mois à la fois. “

Dans les deux ans et demi après EMBRASSER a annoncé sa tournée d’adieu, les fans se demandaient ouvertement si Frehley et Criss serait impliqué dans le trek, en particulier compte tenu de la bonne volonté apparente récente entre Stanley et Simmons et Frehley. Asla dernière collection de matériel original de “Astronaute” – un titre suggéré par Simmons lui-même – présente deux chansons que le duo a écrites ensemble, et le duo a terminé une tournée conjointe d’été 2018 en Australie, après quoi Frehley licencié son groupe de soutien solo et embauché Simmons‘s.

Interrogé dans une récente interview avec le Brésil “À l’intérieur avec Paulo Baron” s’il y a une chance Frehley et Criss participera à l’un des spectacles sur “Fin de la route”, Stanley dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Tout est possible. Je n’exclus rien. Je dois dire que nous ne serions pas ici aujourd’hui si ce n’est pour notre passé. Si Peter et As n’avait pas été là au début, nous ne serions pas ici aujourd’hui. Mais je dirai aussi que si Peter et As étaient restés avec le groupe, nous ne serions pas non plus ici aujourd’hui. Il faut donc le mettre dans une sorte d’équilibre et de perspective. »

Paul a poursuivi: “S’il y a un moyen de les inclure dans la célébration de la tournée finale, oui, je suis ouvert à cela. Cela doit avoir du sens et cela doit se sentir bien, car le groupe existe depuis très, très, bien trop longtemps sans eux pour laisser personne gâcher ça ou en faire moins que ce qu’il devrait être. S’il n’y a pas de joie là-dedans, ça ne m’intéresse pas. “

En avril 2020, As a dit qu’il était prêt pour une réunion de l’original EMBRASSER gamme, mais seulement si le prix était correct. «Tout est cool», a-t-il dit SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” à propos de sa relation avec Stanley et Simmons. “Ce qui va se passer va arriver. Mais tout est retardé à ce stade, alors qui sait? … Je fais mon truc. À moins qu’ils ne se manifestent et que le prix soit correct, vous ne me verrez nulle part à proximité. “

Il y a trois ans, Frehley a déclaré à VintageRock.com que “la seule façon” qu’il “envisagerait sérieusement” de participer à “Fin de la route” c’est “si je reprenais mon maquillage et mon costume et mon personnage – que j’ai dessiné.” Il a ajouté ce courant EMBRASSER guitariste Tommy Thayer “Ce n’est pas un mauvais guitariste, mais il imite tout ce que j’ai écrit et essaie d’imiter ma personnalité. Il le fait depuis 15 ans”, a-t-il déclaré. “Mais la réalité est que je suis le gars d’origine. Et personne ne peut vraiment copier ma façon de jouer de la guitare.”

On lui a demandé s’il envisagerait toujours de participer à la tournée si Criss n’était pas impliqué, As a déclaré: “Je pense que ce serait génial si Peter était impliqué. De toute évidence, à ce stade de sa vie, il ne pourrait pas faire une émission de deux heures. Mais je peux voir si nous avons mis au point une situation où Peter est sorti à la fin et a fait trois ou quatre chansons – a chanté «Beth», a fait ‘Diamant noir’ et quelques autres, je pense que ce serait amusant. “

“Fin de la route” devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.