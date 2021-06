Le directeur de Nightwing de DC a une mise à jour passionnante que les fans de Dick Grayson adoreront

La liste des films de DC Comics est un mystère depuis quelques années. Des longs métrages ont été annoncés, puis l’espoir d’une poursuite de l’interprétation de Zack Snyder des matériaux sources. Certains de ces films proposés, comme Blue Beetle, se dirigent maintenant vers HBO Max. D’autres étaient présumés morts, perdus dans le remaniement de l’Enfer du développement, dont on n’entendrait plus jamais parler. C’est dans cette rubrique que j’avais traîné Nightwing, un long métrage autrefois attaché au réalisateur de The Lego Batman Movie Chris McKay. Mais lorsqu’il est arrivé sur le podcast officiel ReelBlend de CinemaBlend, il a confirmé que Nightwing était toujours sur la table chez Warner Bros. et DC, et il espère commencer à y travailler bientôt.