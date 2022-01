Le directeur de Post Malone blâme le label Republic/UMG pour le hold-up de l’album

Crédit photo : Jack Delulio

Post Malone n’a pas sorti d’album depuis 2019. Son manager Dre London accuse le label Republic/UMG.

Dre London a publié sur Instagram un nouvel album de Post Malone pour les fans. Il dit que la balle est maintenant dans le camp de Republic Records pour commencer le déploiement de l’album. « Notre synchronisation et notre énergie sont toujours à un niveau insensé », écrit London. « L’album a été fait. Nous sommes prêts !! Mais il semble que Republic Records et Universal Music Group ne le soient pas. Les fans de Posty n’ont plus besoin de me presser ; nous avons fait notre part ! écrit le directeur.

« Maintenant, il est temps pour le label de bien faire les affaires avant de sortir un GROS album ! Frappez-les ! Nous avons été prêts comme vous ! C’est l’heure. » Dre London taquine le retour de Post Malone depuis avril 2021.

« C’est ce qui sourit sur FaceTime avec Post Malone acceptant que le monde mérite 2 projets Posty cette année », a-t-il écrit. « Discuter des dates pour abandonner le premier plus tôt que vous ne le pensez ! Je ne vous dirai pas encore le nom du titre, peut-être la semaine prochaine.

Post Malone a parlé de son prochain album en 2020 avec le Wall Street Journal. Il a dit qu’il espérait que cela inspirerait les fans pendant les périodes sombres de la pandémie de COVID-19.

« Je travaille sur un album maintenant », a déclaré Post Malone dans cette interview. « Il y a tellement de choses à dire en ces temps qui donneront de l’espoir aux gens et, espérons-le, remonteront le moral des gens. Parce que c’est une période sombre en Amérique, c’est une période sombre dans le monde. Honnêtement, pour un auteur-compositeur, être à la maison toute la journée est une bénédiction et une malédiction. Dans les moments les plus sombres, j’essaie juste d’en faire quelque chose de beau.

Post Malone a fait les gros titres à la fin de l’année dernière lorsqu’il a rejoint le Bored Ape Yacht Club. Posty a acheté les numéros 961 et 9039, payant environ 160 ETH pour les NFT. À l’époque, le rappeur avait perdu environ 750 000 $ sur ces deux NFT. Il les a achetés à peu près au même moment où son single « One Right Now » avec The Weeknd est sorti.