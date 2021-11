Le directeur de QPR, Warburton, est convaincu que la signature estivale retrouvera sa forme

Le manager de QPR, Mark Warburton, est resté catégorique. La signature estivale de Charlie Austin retrouvera sa forme de buteur lors de son deuxième passage avec le club.

Austin, 32 ans, a rejoint les R après un prêt réussi avec le club au cours de la seconde moitié de la saison dernière. Cette saison, il a lutté pour la forme – ne marquant qu’une seule fois en 12 matches de championnat. Cependant, Warburton a insisté sur le fait que l’attaquant expérimenté a toujours un impact positif sur son équipe.

S’adressant à West London Sport, il a déclaré: « Charlie est formidable dans le coin et sa position dans l’équipe est bien établie.

«C’est un attaquant, ils ont des séquences. Lyndon Digues n’a pas marqué pendant environ 21 matchs la saison dernière, puis une fois qu’il l’a fait, il ne pouvait plus s’arrêter.

« C’est dans cette industrie que se trouvent les grévistes. Charlie était définitivement frustré après les matchs de Peterborough, Sunderland et Forest.

«Mais je pensais que quand il est venu l’autre soir pour Andre au début de la seconde moitié à Cardiff, il était exceptionnel.

« Il s’est adapté rapidement au rythme du jeu et a montré son expérience. Il a aidé l’équipe à se remettre en forme lorsque nous avons attaqué.

« Je pensais qu’il avait livré 40 bonnes minutes. »

Austin a rejoint QPR pour la première fois en 2013, où en l’espace de trois saisons, il a disputé 75 matches de championnat et marqué 45 fois.

Depuis lors, il a continué à jouer pour West Brom et l’équipe de Premier League Southampton, avant de revenir définitivement l’été dernier.

Son équipe a également bien réussi devant le but cette saison et a actuellement le deuxième plus grand nombre de buts du championnat.

Cependant, Austin n’a contribué qu’une seule fois à leur total de 27 buts et espère qu’il pourra s’améliorer au fil de la saison.

Gaffer concerné par l’activité du joueur

Pendant ce temps, Warburton a admis qu’il craignait que l’homme vedette Dykes ne se pousse trop pour le club et le pays.

Le talentueux attaquant s’est imposé comme l’homme principal de R à l’avant, marquant six fois en 14 apparitions.

Ses performances impressionnantes lui ont également valu un certain nombre d’appels pour l’équipe nationale écossaise tout au long de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Cependant, Warburton a suggéré qu’il pensait que le joueur de 26 ans pouvait avoir trop de temps de jeu.

Il a déclaré: «Il offre une éthique de travail incroyable, il résiste aux blessures et ne dérange pas vraiment Lyndon.

« Il a eu une vilaine blessure à la cheville dont il s’est remis très rapidement grâce au travail de l’équipe médicale.

«Vous avez vu l’autre soir le quart de travail qu’il a mis en place contre Cardiff. Au cours des cinq dernières minutes, il a reculé de 60 mètres pour faire un travail défensif. Je pensais qu’il était exceptionnel.

« Mais je suis vraiment conscient du nombre de matches qu’il a joués. »

