Le directeur de Roma laisse entendre que les problèmes pourraient être résolus après l’accord avec Man Utd

Tiago Pinto a suggéré que la Roma s’efforcerait de trouver les « bonnes solutions » lorsqu’on l’interroge directement sur sa poursuite de l’arrière latéral de Manchester United Diogo Dalot.

La Roma a été liée au fait d’amener l’arrière droit portugais en Serie A. Dalot a impressionné lors d’un prêt avec l’AC Milan la saison dernière, bien que leurs efforts pour lui faire signer un contrat permanent au cours de l’été aient échoué.

Cela a laissé Dalot face à une lutte difficile pour déplacer Aaron Wan-Bissaka dans les onze premiers de United.

Et malgré la forme suspecte de l’Anglais et Solskjaer laissant entendre que plus de minutes seraient offertes, Dalot n’a que 83 minutes d’action en championnat à son actif cette saison.

En tant que tel, les spéculations sur une sortie en janvier ont commencé à tourbillonner, les Roms manifestant leur intérêt. La possibilité d’un accord de prêt assorti de frais de 1,5 million d’euros a été évoquée. Cela conduirait alors à une option estivale d’une valeur de 15 millions d’euros, selon la publication italienne Corriere dello Sport.

Cependant, la Gazzetta Dello Sport a alors suggéré la la structure de l’accord était un point d’achoppement. Il est entendu que les Roms préfèrent une option d’achat. United, selon le journal italien, souhaiterait une obligation d’achat. De plus, les Roms ne sont pas non plus enthousiasmés par le chiffre final de 15 millions d’euros.

Le Times a réaffirmé l’intérêt des Roms pour Dalot mardi. Jose Mourinho n’a qu’un seul arrière droit senior en forme et en bonne santé à l’heure actuelle. Leonardo Spinazzola reste sur la touche après qu’une blessure au tendon d’Achille a mis un terme prématuré à son impressionnante campagne Euro 2020 en juillet.

Maintenant, le réalisateur rom Tiago Pinto a eu son mot à dire sur leur poursuite de Dalot. Interrogé spécifiquement sur les rumeurs les liant à la fois à Dalot et à Denis Zakaria, Pinto a tenté de garder ses cartes près de sa poitrine.

Cependant, il a refusé de verser de l’eau froide sur les mouvements. Il a également insisté sur le fait qu’ils chercheront les « bonnes solutions » à leurs problèmes de transfert.

« Je n’aime pas parler des joueurs d’autres clubs. Je n’aime pas parler publiquement de stratégies de transfert », a déclaré Pinto à Sky Italia (via Sport Witness).

« Sur le marché, nous ne pouvons pas créer de grandes attentes pour janvier car nous savons tous à quoi ressemble le marché de janvier. «

« Mais nous sommes convaincus que tous ensemble, propriétaires, scouts, Mourinho, Tiago Pinto, comme nous l’avons fait cet été, nous trouverons les bonnes solutions pour maintenir l’approche durable dont nous avons parlé. Mais en même temps, améliorer l’équipe ainsi que les partants, Mourinho et moi, nous voulons. »

Deux sorties déficitaires de Man Utd annoncées

Pendant ce temps, Manchester United devrait lécher ses blessures financières avec deux grandes stars qui devraient partir en janvier – des sorties qui coûteront des millions au club.

Le premier homme à franchir la porte de sortie serait Donny van de Beek. Un rapport du Telegraph a révélé que plusieurs joueurs marginaux de Manchester United se sentent induits en erreur par Ole Gunnar Solskjaer.

Van de Beek est l’un d’entre eux après avoir échoué à obtenir le temps de jeu auquel il s’attendait. En effet, après avoir quitté l’Ajax comme l’un de leurs meilleurs espoirs, cela a été une chute majeure pour lui à Old Trafford.

Cependant, de nombreuses équipes restent enthousiastes – et Paper Talk de mardi a jeté une autre équipe de Premier League dans le mélange.

En tant que tel, l’ancien milieu de terrain de United Luke Chadwick, parlant à Caught Offside, affirme que le Néerlandais est probablement en route.

Ce faisant, il a également déclaré que Jesse Lingard pourrait bientôt sortir dans le cadre d’un accord à prix réduit en janvier. C’est malgré le fait que United ait tourné le dos à la possibilité de générer plus de 20 millions de livres sterling pour lui au cours de l’été.

