Le directeur de Rust révèle comment l’accident de Baldwin-Hutchins s’est produit

Joel Souza, réalisateur du film Rust, qui a également été blessé, a déclaré que pendant la répétition, l’acteur Alec Baldwin tirait un revolver et le pointait sur une caméra lorsqu’il s’est tiré une balle et a frappé la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Le réalisateur a reçu une balle dans l’épaule tandis que Halyna Hutchins, 42 ans, a été tuée lorsque le pistolet à hélice l’a touchée au Bonanza Creek Ranch à Santa Fe le jeudi 21 octobre, alors qu’ils testaient l’angle de la caméra alors qu’ils s’occupaient d’une scène. dans lequel le revolver était « tiré en croix » de son étui.

Selon un affidavit de mandat de perquisition publié par le bureau du shérif du comté de Santa Fe, les caméras n’enregistraient pas à ce moment-là, mais Baldwin était assis sur un banc lorsque le bruit d’un puissant fouet a été entendu.

Alec (était) assis sur un banc dans le décor d’un bâtiment d’église, et il pratiquait un tirage croisé. Joel a dit qu’il regardait par-dessus (Hutchins) l’épaule, quand il a entendu quelque chose qui ressemblait à un fouet, puis un fort pop. «

Souza a rappelé que Hutchins s’était plaint de son estomac et s’était tenu par la taille après l’impact.

« Joël se souvient alors vaguement que (Hutchins) s’est plaint de son estomac et y a mis ses mains. Joel a également dit que (Hutchins) a commencé à vaciller et ils l’ont aidée à s’allonger. »

A cela s’ajoute que les enquêteurs se sont également entretenus avec le caméraman Reid Russell, qui était avec Souza et Hutchins lorsque l’incident s’est produit, et ont rappelé qu’elle ne pouvait pas sentir ses jambes pendant que les médecins la soignaient car elle saignait au sol.

Alec Baldwin tue une femme et blesse un homme pendant le tournage

Souza et Russell ont noté que le même jour, il y avait eu une manifestation contre de prétendues mauvaises conditions de travail et le manque de sécurité.

Selon des sources citées par le journal Los Angeles Times, une demi-douzaine d’assistants et cameramen ont démissionné en bloc le jour de l’accident mortel, car les jours précédents il y avait eu des problèmes avec cette même arme, qui à leur avis n’était pas correctement supervisée. .

Source : Cependant