Le directeur de Skull and Bones quitte Ubisoft après 15 ans dans l’entreprise

Crâne et os a perdu son directeur associé, Antoine Henry, qui travaillait chez Ubisoft depuis 15 ans. Henry a également été le game designer en chef du projet Ubisoft Singapour de 2014 à 2017 avant d’en devenir le directeur associé.

Henry a également co-géré le développement d’Assassin’s Creed Valhalla et de son extension Siege of Paris et a travaillé en tant que concepteur de jeu senior sur un projet annulé en 2014 pour PSN/XBLA/Steam/iOS/Android ainsi que sur le titre original de Watch Dogs.

Annoncé à l’E3 2017, Skull and Bones est en développement depuis 2013 et a commencé comme une émanation d’Assassin’s Creed: Black Flag. Au lieu d’être publié en tant que mise à jour post-lancement, le projet est devenu son propre titre et a été développé chez Ubisoft Singapour.

Initialement annoncé comme un titre multijoueur coopératif avec PvP et facteurs environnementaux à affronter, le jeu devait sortir en 2018 avant d’être retardé en 2019. En mai de la même année, le jeu a de nouveau été retardé dans l’exercice 2020/2021 d’Ubisoft. .

Depuis son annonce, le jeu a subi un redémarrage et devrait maintenant sortir après avril 2022 en tant que jeu de service en direct.

Un rapport de juillet 2021 a déclaré que le jeu était actuellement en alpha et que les nombreux retards peuvent être attribués à une mauvaise gestion, des changements de personnel et de direction, des commentaires de l’entreprise, des redémarrages annuels et le fait qu’il n’y a jamais eu de « vision créative claire derrière cela ». Le rapport Kotaku a également déclaré que le projet avait dépassé son budget initial et avait coûté à Ubisoft environ 120 millions de dollars. Il a été dit que des employés d’autres studios d’Ubisoft avaient commencé à participer au développement du jeu.

Espérons qu’après tous ses problèmes, le développement se déroule maintenant sans heurts et nous allons enfin mettre la main dessus cette année – à moins qu’il ne subisse un autre retard. Croisons les doigts pour que non.