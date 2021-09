Le directeur de Stadia, Buser, rejoint l’équipe Google Cloud

Jack Buser de Google Stadia entre dans la division Cloud du géant de la recherche.

Comme l’a rapporté Zdnet, il a été promu au poste de directeur des solutions mondiales de jeux, après avoir été directeur des jeux sur la plate-forme de streaming depuis début 2016. Avant cela, il a occupé des postes chez PlayStation et Dolby.

“Google Cloud connaît un élan incroyable dans tous les secteurs, et le jeu est l’un des principaux secteurs verticaux dans lesquels nous investissons”, a déclaré un porte-parole de Google.

La vice-présidente des solutions de l’industrie chez Cloud Lori Mitchell-Keller, dont Buser rendra compte, a ajouté : « L’embauche de Jack illustre l’investissement continu de Google Cloud dans notre stratégie de jeu mondiale axée sur le client, et ses cinq années chez Google aideront à ouvrir des portes pour des partenariats stratégiques plus larges avec des clients sur YouTube, Stadia et plus encore. Jack apporte 20 ans d’expérience dans l’industrie ainsi qu’un mélange unique de connaissances commerciales et techniques pour étendre davantage notre capacité à servir les clients du jeu. “

Google a insisté plus tôt cette année sur le fait que Stadia était “bien vivant” à la suite de certains départs très médiatisés et de la fermeture de ses studios propriétaires Stadia Games and Entertainment.

