Le directeur de tournée des Rolling Stones décède dans un rare accident

Mick Il a été immédiatement transféré à l’hôpital, où il a fini par révéler quelques heures plus tard. Brigden, en plus de développer sa carrière aux côtés Pierres qui roulent, il a également travaillé avec de grands talents tels que Bob Dylan, Montagne, Pierre Frampton, humble tarte, Van Morrison et Carlos Santana.

Le décès du tour manager est survenu le 5 septembre, mais sa famille n’avait pas voulu le rendre public avant ce week-end. La triste nouvelle a été confirmée par le guitariste Joe striani sur son site Internet : « C’est avec une immense tristesse que nous vous confirmons le décès de l’artiste manager et ancien protégé de Bill Graham, Mick Bridgen“.

..ça a été une folle et merveilleuse 33 années de rock ‘n’ roll. Je n’ai jamais travaillé si dur, joué si dur, ri et pleuré si fort, fait autant de musique et eu tant d’aventures à travers le monde, et le tout avec Mick à mes côtés .. RIP Mick Brigden. Lisez l’essai complet sur https://t.co/fXyB1x0YkM pic.twitter.com/chfcstnXtJ – Joe Satriani (@chickenfootjoe) 7 septembre 2021

Joe dédié à Mick Quelques mots sincères pour se souvenir de leurs moments ensemble : “Cela a été 33 années folles et merveilleuses de rock n’ roll. Je n’ai jamais travaillé si dur, joué si dur, autant ri et pleuré, fait autant de musique et eu autant d’aventures autour le monde, et tout avec Mick à côté de moi.

“Il était le meilleur mentor dans l’industrie de la musique. Honnête, dur, attentionné, travailleur, respectueux, tenace, perspicace, il était toutes ces choses et plus encore. J’ai beaucoup appris sur la façon d’être une bonne personne de Mick. Tout au long de son illustre carrière, il a travaillé avec les meilleurs et les plus grands », a-t-il écrit Strani sur son compte Twitter.