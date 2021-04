Le directeur de Voyagers, Neil Burger, parle de Colin Farrell, Christopher Nolan et plus

Le scénariste / réalisateur Neil Burger se joint à la série pour discuter de son nouveau film Voyagers (avec Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp) qui sort en salles cette semaine. Il parle de la ressemblance du film avec Lord of the Flies, de l’impact de Colin Farrell sur le plateau et plus encore. Nous abordons également certains de ses travaux précédents pour discuter de la question de savoir si nous aurons un jour le film Divergent final et de ce que c’était de sortir The Illusionist quelques semaines avant The Prestige de Christopher Nolan.

De plus, pendant que Sean est absent avec sa famille, Jake nous guide à travers les principaux sujets de la série, y compris les SAG Awards, ce nouveau clip étrange Ghostbusters: Afterlife et nous parlons de tout ce qui concerne Godzilla vs Kong.

BlendGame de cette semaine présente l’incroyable carrière de Kate Winslet. La semaine prochaine, nous célébrons le travail d’Oscar Isaac. Envoyez-nous votre film ou performance préféré de l’acteur en utilisant #OscarIsaacBlend sur Twitter.