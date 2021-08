Le directeur de Xbox arrête l’idée d’un Game Pass sur d’autres plates-formes (à nouveau)

Le chef de Xbox Phil Spencer a récemment fait une interview avec GamesRadar sur tout ce qui concerne l’écosystème de jeu de Microsoft. Une fois de plus, la question de l’introduction du Game Pass sur d’autres plateformes – comme la Nintendo Switch – a été soulevée.

Phil a répondu avec la même réponse sur la façon dont il souhaite offrir “l’expérience Xbox complète” sur ces plates-formes, mais les mêmes plates-formes refusent de coopérer. En conséquence, il n’y a “aucun projet” pour le moment d’apporter l’application Xbox ou le Xbox Game Pass à ces systèmes “fermés”.

“Les gens me demandent généralement de sortir un jeu individuel ou un autre. Et ce que je dis, c’est que je veux que l’expérience Xbox complète soit quelque chose que nous offrons. Nous n’avons pas l’intention de l’apporter à un autre type de plate-forme fermée pour le moment, principalement parce que ces plates-formes fermées ne veulent pas de quelque chose comme Game Pass. Il existe une tonne de plates-formes ouvertes sur lesquelles nous pouvons évoluer : le Web, le PC et le mobile. Donc, franchement, nous nous concentrons sur ces plates-formes. “

Spencer a poursuivi en expliquant comment il pouvait comprendre pourquoi ces autres plates-formes pourraient ne pas vouloir quelque chose comme Game Pass, mais a également déclaré que ce n’était pas encore une impasse – car l’équipe est “totalement ouverte” aux discussions à l’avenir.

“Ce n’est pas un coup dur pour quiconque a un système qui fonctionne pour eux. Je peux voir pourquoi la perturbation du Game Pass n’est pas quelque chose qu’ils veulent en ce moment. En fin de compte, quand nous disons que nous voulons que tout le monde puisse jouer sur Xbox, nous voulons vraiment dire que si nous pouvons apporter cette expérience complète à un appareil que les joueurs veulent, nous sommes totalement ouverts à ces discussions.”

Phil a déjà expliqué comment les “autres plates-formes concurrentes” ne semblent pas intéressées à profiter de l’expérience Xbox complète sur leur matériel.

On a également demandé au président de Nintendo of America, Doug Bowser, si sa société apporterait Game Pass sur Switch en décembre dernier et a dansé autour de la question avec la réponse suivante :

“Nous cherchons toujours différentes manières d’impliquer nos consommateurs en ce moment. Nous avons constaté que notre catalogue et le catalogue de publication tiers disponible, que ce soit via Nintendo Switch Online ou via l’achat de jeux de première ligne, nous a vraiment permis pour faire ça.”

Plus tôt cette année, il a été noté dans les documents judiciaires divulgués entre Apple et Epic, que Xbox n’avait pas renoncé à proposer son service d’abonnement aux jeux sur des plateformes comme le Switch.

Aussi amicales que semblent être les relations entre la division Xbox et Nintendo of America, comme le dit Phil, il semble que les autres plates-formes ne soient tout simplement pas intéressées par l’idée. Phil a également mis la main sur un Steam Deck cette semaine lorsqu’il a rendu visite à Gabe Newell au siège de Valve et a noté à quel point c’était génial pour des jeux comme Halo et Age of Empires.

Espérez-vous toujours que le Xbox Game Pass puisse un jour être disponible sur Switch ? Dites-nous ci-dessous.