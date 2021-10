Le directeur des cascades d’Emmerdale révèle que les fans seront induits en erreur par la tournure de la mort

Avez-vous deviné? (Photo : ITV/Metro.co.uk)

La semaine de survie d’Emmerdale devrait être l’une des semaines dramatiques les plus ambitieuses de la série, pleine de rebondissements.

Avec des cascades comprenant des rapides d’eau vive et un labyrinthe de maïs sur mesure cultivé à partir de zéro près du village, Emmerdale garde son plus grand secret de cascade.

Le défi de survie commence par des cris d’enthousiasme, mais la journée prend bientôt une tournure horrible et beaucoup se battent pour leur vie.

Duncan Foster, réalisateur de cette énorme semaine dans les Dales a révélé ce que le public peut attendre de ces prochains épisodes :

«Avoir peur, être choqué, être induit en erreur à divers moments, espérons-le. Cela peut vous laisser un sentiment de frustration, mais ça va être génial.

« Nous avons vécu des moments absolument incroyables et je pense que ça va être superbe quand nous mettrons tout cela ensemble », a poursuivi Duncan.

« Les rapides ont été la chose la plus difficile à tirer pour nous parce qu’en Angleterre, nous n’avons pas les Rocheuses canadiennes, nous avons donc dû essayer de recréer cela.

« J’ai voulu créer des moments où je peux vous faire sauter et créer de la tension, de la peur et des montées d’adrénaline, puis du chagrin ».

Mon Dieu, on dirait que ça va être une semaine très mémorable !

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();